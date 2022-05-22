اتفرج مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر مجاني اليوم يلاشوت تويتر

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يصطدم نادي ليفربول الإنجليزي بنادي ولفرهامبتون الإنجليزي اليوم الأحد ضمن فعاليات الجولة الثامنة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة الأخيرة في الموسم بالنسبة لنادي ليفربول والحاسمة في لقب الدوري والمنافسة مع نادي مانشستر سيتي.

يحتل نادي ليفربول الإنجليزي المركز الثاني في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسعة وثمانون نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن نادي مانشستر سيتي المتصدر.

بينما نادي ولفرهامبتون الإنجليزي يتواجد في المركز الثامن من جدول الترتيب برصيد واحد وخمسون نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

رابط مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في مباراة الحسم على لقب الدوري الإنجليزي يوتيوب HD تعليق عربي.

يستضيف ملعب الأنفيلد رود معقل نادي ليفربول مباراته ضد نادي ولفرهامبتون اليوم بحضور جماهيري كامل العدد بينما يقود المباراة الحكم أنتوتي تيلور.

مباراة نادي ليفربول ضد نادي ولفرهامبتون مذاعة اليوم الأحد على قناة بي ان سبورت برايم الثانية المشفرة بتعليق التونسي رؤوف بن خليف.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز ليفربول بهدف نظيف عن طريق اللاعب ديفوك أوريجي.

بينما ستنطلق مباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.

[مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون]

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون

من المحتمل أن يلعب نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب بالتشكيل التالي اليوم:

في حراسة المرمى أليسون بيكر بينما في خط الدفاع كل من أرنولد، ماتيب، كوناتي، روبرتسون.

وفي خط الوسط ثلاثي مكون من نابي كيتا، هندرسون، تياجو وفي خط الهجوم: ساديو ماني، جوتا، لويس دياز.

يستعد نادي ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد نادي ريال مدريد بنهاية الشهر كذلك ولذلك يريد كلوب إعطاء راحة لبعض اللاعبين.

[مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون]

ليفربول وولفرهامبتون