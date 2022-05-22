اتفرج مباراة ارسنال وايفرتون بث مباشر اليوم يلاشوت تويتر

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الرياض - احمد صلاح - ننشر من خلال موقعنا رابط مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون اليوم في ختام فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز والجولة الثامنة والثلاثون.

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يحتل نادي آرسنال الإنجليزي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ستة وستون نقطة وبفارق نقطتين عن نادي توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما نادي إيفرتون الإنجليزي يحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد تسعة وثلاثون نقطة وبفارق أربعة نقاط عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون

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ستقام مباراة نادي ارسنال ضد نادي ايفرتون اليوم على ملعب الإمارات معقل نادي ارسنال بحضور جماهيري كامل العدد بينما يقود قمة ارسنال وايفرتون الحكم أندرية مارينر.

الجدير بالذكر أن نادي ايفرتون قد فاز في مباراة الذهاب على ارسنال بهدفين مقابل هدف وسجلهم ريتشالسون وغاري بينما سجل هدف ارسنال اللاعب اوديجارد.

مباراة ارسنال وايفرتون مذاعة على قناة بي ان سبورت برايم الثالثة المشفرة بتعليق المعلق خليل البلوشي.

بينما ستنطلق القمة المنتظرة اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت تونس والجزائر وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت المغرب.

مشاهدة مباراة ارسنال وايفرتون

بث مباشر ارسنال وايفرتون

من المحتمل أن يلعب نادي ارسنال الإنجليزي بقيادة ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي اليوم الأحد:

حارس المرمى لأرسنال رامسدال بينما في الدفاع كل من بن وايت ، غابرييل ، تافاريس ، تاكيهيرو تومياسو.

وفي خط الوسط جرانيت شاكا ، محمد النني ، أوديجارد بينما في خط الهجوم ساكا ، إميل سميث روي ، ناكيتيا.