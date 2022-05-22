انت الان تتابع خبر جدلا واسعا وتساؤلات بعد معاقبة الفيفا للفيصلي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - محمد الفريحات - اثارت عقوبة الفيفا الاحد، بمنع نادي الفيصلي من تسجيل لاعبين جدد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق ناشطون على صفحة نادي الفيصلي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتعصب وقلق من عودة النادي لحالته السابقة.

ونشر البعض على صفحاتهم حادثة معاقبة النادي، معزين سببها للادراة القديمة التي اوصلت النادي للرجل المريض بعد أن كان الزعيم حسب تعبيرهم.

وتساءلت بعض التعليقات على موقع تويتر وفيس بوك، عن عودة النادي لسابق عهده، مستذكرين انجازاته وانتصاراته، والتي على اساسها لقب بالزعيم.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منع النادي الفيصلي من تسجيل لاعبين جدد، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها المدرب التونسي شهاب الليلي الذي سبق وأن أشرف على تدريب الفريق.

وكشف النادي الفيصلي الأحد، في بيان على موقعه الرسمي "تبلغنا بعقوبة الاتحاد منع النادي من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة القيد والتسجيل على خلفية القضية التي رفعها المدرب التونسي شهاب الليلي والحكم له بـ 24 ألف دولار".

وأضاف " ستقوم اللجنة المؤقتة بمناقشة الموضوع اليوم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة برفع العقوبة بأسرع وقت".