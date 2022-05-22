انت الان تتابع خبر أول ضحية لمبابي بعد تجديد عقده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أقالة إدارة باريس سان جيرمان أحد مديري النادي من منصبه، عقب ساعات قليلة من تجديد عقد كيليان مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية، وفق صحيفة ليكيب الفرنسية الأحد.

وقالت الصحيفة، إن:" النادي منح المهاجم البالغ 23 عاما صلاحيات كبيرة داخل النادي، وعليه أقال سان جيرمان ليوناردو من منصب المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إبلاغ ليوناردو بشكل رسمي عقب انتهاء مباراة سان جيرمان، وميتز في ختام الدوري الفرنسي والتي انتهب لمصلحة زملاء مبابي بخماسية نظيفة.

وذكرت الصحيفة أن لويس كامبوس يعد أبرز المرشحين لخلافة ليوناردو في منصب المدير الرياضي بـ"حديقة الأمراء".

وزعمت العديد من التقارير أن الأجواء متوترة بين مبابي وليوناردو منذ الصيف الماضي.

وأكد النادي الباريسي الذي يرأسه القطري ناصر الخليفي، عقب تمديد عقده نجمه على المدى المتوسط، أنه سيقوم بتغييرات كثيرة من أجل حياة جديدة لمشروعه الرياضي.

وهي المرة الثانية التي يقال فيها ليوناردو من منصبه في باريس سان جرمان بعد فترته الأولى التي استمرت بين 2011 و2013.

ولا يريد كيليان استمرار مشروعات ليوناردو في باريس، التي لم تجد بثمارها طوال السنوات الماضية.

وسجل مبابي "هاتريك" ساهم في فوز فريقه على ميتز (5-0) على هامش التتويج بلقب الدوري الفرنسي بعد الجولة الأخيرة.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 28 هدفا، ليفوز بجائزة الهداف للموسم الرابع على التوالي.