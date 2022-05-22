انت الان تتابع خبر ارتفاع معدل تسجيل الأهداف بدوري المحترفين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفع معدل التهديف بالجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، بعد أن نجحت الفرق في تسجيل 17 هدفا في 6 مباريات.

واختتمت ليلة السبت، مباريات الجولة السابعة من الدوري والتي أسفرت عن تغلب الجزيرة على ضيفه الصريح 3-2، عن طريق بكر كلبونة، هاشم مبيضين، وعامر جاموس، فيما سجل محمد أبو عرقوب ثنائية الصريح.

وتعادل مغير السرحان مع الحسين بدون أهداف، فيما فاز الفيصلي على السلط بهدف وحيد سجله محمد العكش.

وفاز شباب العقبة على الرمثا 3-2، وسجل للعقبة أسامة عقار "هدفين" وأحمد أبو حلاوة، فيما سجل للرمثا عبد الرحمن أبو الكاس وكوليبالي.

وحقق شباب الأردن فوزا على ضيفه معان 3-2، حيث سجل للشباب سليم عبيد، ووسيم ريالات "هدفين" فيما سجل هدفي معان خلدون الخزام، وإبراهيم الرواد.

وفي المباراة الأخيرة تغلب الوحدات على سحاب بهدف نظيف أحرزه مهند أبو طه.

ويتشارك الفيصلي والحسين صدارة ترتيب الفرق برصيد 15 نقطة، يليه الوحدات وشباب العقبة وشباب الأردن 10، سحاب 9، مغير السرحان والرمثا 7، الصريح ومعان 6، الجزيرة 5، السلط 4.

وارتفعت نسبة التسجيل في الجولة السابعة، في مؤشر على النهج الهجومي لأغلب الفرق الباحثة عن نتائج جيدة.

ويتوقف الدوري حاليا لعدة أسابيع، لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني الأول والمنتخب الوطني الرديف لخوض مشاركاتهما الخارجية.