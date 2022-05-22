موقع حجز تذاكر الرائد والشباب الجولة 28 // أسعار تذاكر مباراة الرائد والشباب alraed.evento.sa

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عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر الرائد والشباب من المواقع التي يتم البحث عنها الآن بكثافة، من قبل جماهير الفريقين لشراء تذاكر المباراة المقرر لها يوم 2022/05/27 القادم، وتأتي أهمية المباراة وحضورها في الوضع الصعب لصاحب الأرض والجمهور الرائد بعد أن تلقى هزيمة قاسية من النصر السعودي في الجولة الماضية بثلاثية دون رد، وتوقف رصيد الرائد عند النقطة 30 وهو ما ينذر بالخطر على الفريق من احتمالية هبوطه إلي دوري الدرجة الأولى، فلم يتبقى على نهاية الموسم سوى 3 جولات فقط، مما يجعل كل نقطة لها ثمنها في تحديد الهابطين لدوري النسيان.

كما هو معروف منذ بداية دوري المحترفين يتم حجز التذاكر إلكترونياً، وجميع تذاكر نادي الرائد السعودي يتم شرائها فقط وحصرياً من خلال، موقع ALRAED.EVENTO.SA وهو الموقع الوحيد الذي يمكنك حجز تذاكر مباراة الرائد والشباب من خلاله.

عداد تنازلي لموعد المباراة

موقع حجز تذاكر الرائد والشباب القادمة

الدخول على رابط حجز تذاكر مباريات الرائد السعودي alraed.evento.sa. النقر على أيقونة الفاعليات المتاحة الآن. تحديد مباراة الرائد ضد الشباب في الدوري. تسجيل بيانات الدخول “اسم المستخدم، كلمة المرور”. تحديد فئة التذكرة التي ترغب في حجزها وكذالك رقم الكرسي. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم دفع قيمة التذكرة أون لاين. طباعة التذكرة وتحميلها على جوالك من خلال تطبيق توكلنا لإبرازها عند بوابة الدخول.

أسعار تذاكر مباراة الرائد ضد الشباب

حتى اللحظة لم يتحدد أسعار التذاكر من قبل إدارة نادي الرائد، وعند إعلان أسعار التذاكر سنقوم بعمل تحديث للمقال، وإعلانها لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 26 16 7 3 4 26:53 27 55 3 النصر 27 17 3 7 3 33:51 18 54 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 7 أبها 26 9 6 11 4 39:26 -13 33 8 الفتح 26 8 8 10 4 34:40 6 32 9 الإتفاق 27 7 9 11 3 43:37 -6 30 10 الرائد 27 8 6 13 3 42:31 -11 30 11 الأهلي 26 6 11 9 4 38:35 -3 29 12 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 13 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 14 الطائي 26 8 4 14 4 43:27 -16 28 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 27 4 5 18 3 40:20 -20 17

ما هي القناة الناقلة مباراة الرائد والشباب

تنقل جميع لقاءات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصرياً، عبر قنوات SSC التي انطلقت مع بداية الموسم الحالي، ومباراة اليوم سوف تذاع عبر شاشة قناة SSC HD 1، ولم تحدد القناة المعلق حتى الآن.

بطاقة مباراة الشباب والرائد