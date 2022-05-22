لايبزيغ يتوج بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه
توج لايبزيغ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في النهائي الليلة الماضية، على فرايبورغ 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي) على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ (19)، قبل أن يطرد مارسيل هالستيبرغ من جانب لايبزيغ بعد أقل من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني (57).
إلا أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل (79) ليحتكم الفريقان الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيغ لصالحه، محققاً لقبه الأول بعد فشله في أول محاولتين عامي 2019 و2021.
أما فرايبورغ فكان يأمل بتتويج موسم مميز بتحقيق اللقب بعد أن خاض غمار نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لايبزيغ يتوج بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.