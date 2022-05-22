لايبزيغ يتوج بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه

لايبزيغ يتوج بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخهتوج لايبزيغ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه في النهائي الليلة الماضية، على فرايبورغ 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي) على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية سجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ (19)، قبل أن يطرد مارسيل هالستيبرغ من جانب لايبزيغ بعد أقل من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني (57).

إلا أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل (79) ليحتكم الفريقان الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيغ لصالحه، محققاً لقبه الأول بعد فشله في أول محاولتين عامي 2019 و2021.

أما فرايبورغ فكان يأمل بتتويج موسم مميز بتحقيق اللقب بعد أن خاض غمار نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه.