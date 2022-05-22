نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري ومواعيد ونتائج المباريات محدث يومياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز كل يوم ومحدث يومياً بإستمرار وجدول مباريات اليوم في البطولة وموعد كل مباراة بتوقيت القاهرة ونتيجة أخر مباريات لعبت في البطولة كل هذا تجدوه في هذا المقال.

نتيجة مباريات الأسبوع

لعبت هذا الأسبوع ثلاث مباريات حتى الأن الأولى بين فريق إيسترن كومباني أو الشرقية للدخان ونادي سموحة والتي إنتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق والثانية بين نادي طلائع الجيش والمقاولون العرب والتي إنتهت بفوز نادي طلائع الجيش بهدف مقابل لاشيء والثالثة بين النادي الأهلي وإنبي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر الدوري المصري الممتاز، والذي أقيم بينهما على ملعب إستاد المقاولون العرب وقد إنتهت المباراة بنهاية مثيرة بعد أن أحرز الأهلى هدفي التعادل والفوز في أخر ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق الظهير الأيسر اللاعب التونسي علي معلول بعد أن تقدم فريق إنبي بهدف من ضربة ثابتة في الدقيقة ٧٦ من ضربة ثابتة عن طريق اللاعب مصطفى شلبي

ترتيب الدوري المصري الممتاز

الترتيب الحالي للدوري المصري لا يعتمد فقط على النقاط، ولكن لابد أن يؤخذ في الحسبان المباريات المؤجلة لكل فريق خاصة النادي الأهلي المؤجل له أكثر عدد من المباريات بسبب مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يوجد في المركز الاول نادي الزمالك الذي يحتل الصدارة مؤقتاً برصيد ٤١ نقطه، ولعب ١٩ مباراة ثم فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني برصيد ٣٩ نقطه، ولعب ثمانيه عشر مباراة ثم يليهم النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد ٣٧ نقطه، ولعب ١٦ مباراة ثم بقية فرق المنطقة الدافئة من المركز الرابع حتي المركز الخامس عشر التي لايكون فيها فوز إلا تحسين المراكز فقط، ثم الثلاث مراكز الأخيرة التي يهبط فرقها إلى دوري الدرجة الأولى، ويوجد بها الإسماعيلي ومصر المقاصة والشرقية للدخان.

التأهل للبطولات القارية والهبوط

يتأهل أصحاب المركز الأول، والثاني إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتأهل صاحب المركز الثالث إلى بطولة كأس الكونفيدرالية، ويهبط المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الأولى.