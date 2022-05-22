بث مباشر مانشستر سيتي واستون فيلا يلا شوت Yalla city|| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 2022-05-22 صراع البريميرليج

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر مانشستر سيتي، مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر، يتزين ملعب الاتحاد بمشاهدة مباراة مان سيتي وأستون فيلا يلا شوت man city vs aston villa ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يطمح السماوي في تفادي أي سقوط قد يجعل مصير اللقب يحول اتجاهه نحو ليفربول وذلك بعد أن فوت فرصة الحسم في المواجهة السابقة، أبناء جوارديولا في طريقهم نحو التتويج إذا تمكنوا من التغلب على استون فيلا تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد، مهمة في غاية الصعوبة على السيتي الذي يحاول تجنب أي تعثر قد يجعل موسمه الكروي كارثي، وسيملأ الجمهور المدرجات لتشجيع لاعبي فريقهم في المشهد الختامي، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم.

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بث مباشر مانشستر سيتي الآن، توضع نقطة النهاية لمنافسات الموسم الحالي من البريميرليج من خلال مباريات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة، ويحتدم الصراع بشكل كبير على مستوى مقدمة الترتيب حيث يبحث كل من مان سيتي والريدز عن تحقيق اللقب لاسيما في ظل فارق النقطة الوحيدة الذي يفصلهما، وكان بإمكان الأزرق حسم الأمور مبكراً لو أنه استطاع الفوز على وست هام لكنه اكتفى بتعادل مثير بعدما أنه أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بإنهاء الأمور ليؤجل التتويج ويبقي كل الاحتمالات واردة، يسابق السيتي الزمن من أجل الاستعداد الجيد للقاء الحاسم الذي يجمعه بأستون فيلا.

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مباراة مانشستر سيتي مباشر يلا شوت، يدخل مانشستر سيتي مباراة أستون فيلا بحتمية الانتصار من أجل تفادي أي مفاجأة قد تأتي من المباراة الهامة الأخرى التي تجمع ليفربول وولفرهامبتون، وصل مانشستر سيتي للنقطة 90 في الصدارة لكنه واجه منافسة شرسة من يورجن كلوب الذي يطمح بدوره لاستعادة الدوري بعد فقدانه الموسم المنصرم، ويعول فريق مان سيتي على الروح العالية التي ترافقه كلما استضاف مباراة حاسمة على ملعبه، ولعل مناصريه يتذكرون جيدا المواجهة التاريخية التي توج من خلالها بالبريميرليج وكان بحاجة لتحقيق الانتصار من أجل التتويج وهو ما حصل في آخر أنفاس اللقاء.

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يقتسم عشاق الدوري الإنجليزي تركيزهم بين مباراتي آنفيلد والاتحاد قصد التعرف على هوية البطل، وعلى الرغم من أن مانشستر سيتي هو المتحكم في تحديد اسم المتوج بحكم أنه يملك مصيره بين يديه ويحتاج للانتصار فقط دون انتظار فإنه ربما يكون بحاجة في نهاية المطاف لنتيجة منافسه، في حالة عجزه عن تجاوز أستون فيلا، يذكر أن مشاهدة مباراة مان سيتي وأستون فيلا مباشرة مرتقب اليوم الأحد 22-05-2022 ابتداء من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت مصر من خلال قناة bein sports 1 premium بصوت المعلق عصام الشوالي.

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بث مباشر مباراة مان سيتي، . ولن تكون مواجهة مانشستر سيتي سهلة أمام أستون فيلا المستقر في وسط الترتيب والذي قدم موسم رائع، وسيكون مارتينيز هو حامي عرين الفيلانس وأمامه رباعي دفاعي يضم ماتي كاش، كالوم تشامبرز، تايرون مينغز، لوكاس ديني، بالإضافة إلى وسط الميدان دوجلاس لويز، جاكوب رامسي، جون ماكجين، وثلاثي المقدمة داني إنجز، أولي واتكينز وفيليبي كوتينيو.

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يخوض مانشستر سيتي بث مباشر مباراة استون فيلا بالقوة الضاربة من أبرز نجومه من أجل التغلب على ضيفه والاحتفال مع جماهيره بالبطولة، ويلعب بتشكيل يتكون من، حراسة المرمى: إيدرسون، خط الدفاع: أولكساندر زينتشينكو، إيميرك لابورت، ناثان أكي، جواو كانسيلو، الوسط: كيفين دي بروين، رودري، جوندوجان، وفي الهجوم: برناردو سيلفا، رحيم سترلينج، فيل فودين، مواجهة مصيرية والفوز هو النتيجة المطلوبة من أجل كسب الدوري.

مباراة مانشستر سيتي مباشر تنطلق في الخامسة مساءاً وطموحات كبيرة لدى الفريق لتخطي عقبة أستون فيلا وتجنب المفاجآت، ماتش سيكون ملئ بالتشويق بين الفريقان لوجود دوافع هائلة من لاعبو النادي السماوي لحصد أول بطولة خلال الموسم الجاري.