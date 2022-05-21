نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الأسبوع الأخير والقنوات الناقلة وتشكيل السيتي المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز من أهم المواعيد الرياضية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، والمقرر لها أن تنطلق اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، حيث يحتضن استاد الاتحاد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري ضد أستون فيلا ضمن مباريات الأسبوع الأخير بالبريميرليج، مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين بالنسبة للسيتي ولا بديل أمامه سوى الفوز حتى يؤمن تتويجه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ماتش مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري يحظى باهتمام إعلامي كبير في الوسط الرياضي ومن الجماهير المحبة لكرة القدم، ولما لا وهي الفاصلة والحاسمة لبطولة من أهم وأقوى البطولات على مستوى العالم وهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السيتي يخشى من تعثر يفقده لقبه الغالي في ظل مطاردة الريدز الرهيبة له، وفي ظل فارق النقطة الوحيدة بين الكبيرين، لذلك هي مباراة بالنسبة للسيتي لا تقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري

من المقرر أن تنطلق مباراة الحسم بين السيتي وأستون فيلا اليوم الأحد بتاريخ 22\05\2022، ضمن مباريات الأسبوع 38 والأخير من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، وسوف تنطلق صافرة المباراة والتي من المقرر أن تقام على ملعب الاتحاد في الأوقات التالية:-

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر ولبنان والأردن وفلسطين.

19:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مانشستر سيتي اليوم