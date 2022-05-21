انت الان تتابع خبر التفاوض انتهى.. والدة مبابي تحسم الجدل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت والدة نجم كرة القدم الفرنسي وباريس سان جرمان كيليان مبابي، إن الاجتماعات الخاصة بمستقبل ابنها "انتهت"، مشيرة إلى أن العرضين المقدمين من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي "شبه متطابقين"، ولا يختلفان عن بعضهما إلا بشكل بسيط، بحسب صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

وبات مبابي (23 عاما) حديث الشارع الرياضي العالمي، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جرمان بنهاية الموسم الجاري، وهو مطلوب بقوة لدى ريال مدريد.

وبحسب "ماركا" الإسبانية، فإن فايزة العماري والدة اللاعب، ترى أن الكرة قد أصبحت في ملعب ابنها، فـ"هو من سيتخذ القرار النهائي".

وأضافت العماري أنه في حالة الانضمام إلى ريال مدريد، فإن مبابي سيجري تمكينه من الحقوق المرتبطة بصورته، حيث كانت هذه النقطة محل جدل بسبب ما أشيع عن عرض باريس سان جرمان عن استفادة اللاعب بـ100 بالمئة من حقوق صورته، مقابل نسبة أقل في النادي الملكي.

واستطردت والدة النجم الكروي الذي يتشوق الملايين من عشاق كرة القدم لمعرفة مصيره: "ننتظر القرار الذي سيتخذه. هناك فرق بسيط بين العرضين. ننتظر أن يختار ما يريد القيام به".

كما أشارت إلى انتهاء الاجتماعات مع الناديين بشأن التعاقد مع مبابي، حيث "لن تكون ثمة اجتماعات أخرى حول مستقبله".

وكتبت "ماركا" أن "حماس وتفاؤل ريال مدريد بقدوم مبابي قد خف خلال الأسبوع الماضي، بعدما بدا أن اللاعب الفرنسي قد يبقى في باريس"، في أعقاب تقديم عرض سيتقاضى بموجبه نحو مليون يورو في الأسبوع، ليصبح أعلى لاعبي العالم أجرا.

لكن بعض مسؤولي ريال مدريد بدوا متفهمين لوضع مبابي، لأنهم يدركون أن اللاعب لن يتخذه قراره النهائي والحاسم إلا في اللحظات الأخيرة.

وأبدى باريس سان جرمان تعلقا كبيرا بلاعبه، حتى إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه طلب منه أن يبقى.

ومن المرتقب أن تتضح الأمور على نحو كبير، يوم السبت، عندما يخوض باريس سان جرمان مباراته الأخيرة في الموسم الجاري أمام ميتز.