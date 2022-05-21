نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الرائد والنصر اليوم السبت 2022/05/21 | ترقب نتيجة النصر والرائد في صراع الوصافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير النصراوية موعد مباراة الرائد والنصر والمقرر أن تقام اليوم السبت، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة 27، يسبق المباراة مباراة الاتفاق ضد الحزم لحساب نفس الجولة، اللقاء يقام على ملعب نادي الرائد السعودي “أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية” بمدينة بريدة، يسعى الفريقين للفوز الليلة فريق الرائد يرغب في الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، بينما النصر يأمل في إنهاء الدوري في المركز الثاني، خاصة أن الفارق بينه وبين الهلال الوصيف 4 نقاط فقط.

موعد مباراة الرائد والنصر اليوم

18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت غرينتش.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

20.00 : – الثامنة مساءً بتوقيت مصر، السودان، سوريا، ليبيا.

21.00 : – التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، العراق، البحرين.

عداد تنازلي للمباراة

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 26 19 4 3 4 24:58 34 61 2 الهلال 26 16 7 3 4 26:53 27 55 3 النصر 26 16 3 7 4 33:48 15 51 4 الشباب 27 14 8 5 3 35:49 14 50 5 ضمك 26 12 6 8 4 38:36 -2 42 6 الفيحاء 26 8 9 9 4 22:21 -1 33 7 أبها 26 9 6 11 4 39:26 -13 33 8 الفتح 26 8 8 10 4 34:40 6 32 9 الرائد 26 8 6 12 4 39:31 -8 30 10 الأهلي 26 6 11 9 4 38:35 -3 29 11 التعاون 27 6 11 10 3 46:40 -6 29 12 الفيصلي 27 6 11 10 3 34:25 -9 29 13 الطائي 26 8 4 14 4 43:27 -16 28 14 الإتفاق 26 6 9 11 4 41:32 -9 27 15 الباطن 27 6 8 13 3 38:26 -12 26 16 الحزم 26 4 5 17 4 35:18 -17 17

التشكيل المتوقع للنصر السعودي ضد الرائد