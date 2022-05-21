نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الأسبوع الأخير والقنوات الناقلة وتشكيل ليفربول المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو الجاري، ويحتضن أحداث اللقاء استاد آنفيلد بتعليق المعلق المتميز رؤوف خليف على قنوات بي إن سبورت، تحظى مباراة ليفربول اليوم في الدوري ضد وولفرهامبتون، ماتش ليفربول ضد ولفرهامبتون باهتمام إعلامي كبير وترقب من جماهير الساحرة المستديرة، ولما لا وهي المباراة الفاصلة والحاسمة في الدوري والتي يسعى الريدز للفوز بها على أمل تعثر السيتي ضد أستون فيلا، ومن ثم الفوز باللقب الغالي الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل يلعب السيتي في نفس اليوم ضد أستون فيلا بغرض واحد فقط وهو الفوز ولا بديل عنه، ويكفي السيتي للفوز باللقب الفوز على أستون فيلا ولا يعنيه نتيجة ليفربول اليوم ضد ولفرهامبتون، لكن ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا وأسطورة ليفربول السابق سوف يسعى بكل قوة نحو الفوز أو التعادل وإهداء اللقب إلى ناديه السابق.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول في الدوري القادمة ضد ولفرهامبتون اليوم الأحد الموافق 22\05\2022، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون والأخير في البريميرليج، وسوف يحتضن أحداث اللقاء استاد آنفيلد وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الريدز بهدف دون رد، وفيما يلي توقيت مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري.

15:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر ولبنان والأردن وفلسطين.

19:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ليفربول اليوم