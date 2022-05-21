نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “البقاء للأقوى” مباشراً موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدوري الجولة 27 التشكيل والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستكمل اليوم مباريات الجولة 27 بلقاءين، هما اللقاء الأول مباراة الاتفاق والجزم، واللقاء الثاني وهو اللقاء المرتقب الذي يجمع النصر والرائد، يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول وفاز الاتفاق بثلاثية دون رد، يسعى الحزم الليلة لتقديم مستوى جيد وترك ذكرى جيدة عن الفريق في دوري المحترفين، المباراة الليلة بالنسبة للاتفاق حياة أو موت في صراعه من أجل البقاء في دوري الأضواء والشهرة.

الاتفاق يدخل المباراة وهو في المركز أل 13 برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 9 وتلقى الخسارة في 11 مباراة، بينما فريق الحزم الضيف الليلة في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل 5 مباريات والهزيمة في 17 مباراة.

عداد تنازلي للمباراة

موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدوري