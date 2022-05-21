نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “البقاء للأقوى” مباشراً موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدوري الجولة 27 التشكيل والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تستكمل اليوم مباريات الجولة 27 بلقاءين، هما اللقاء الأول مباراة الاتفاق والجزم، واللقاء الثاني وهو اللقاء المرتقب الذي يجمع النصر والرائد، يحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كان الفريقين قد تقابلا في الدور الأول وفاز الاتفاق بثلاثية دون رد، يسعى الحزم الليلة لتقديم مستوى جيد وترك ذكرى جيدة عن الفريق في دوري المحترفين، المباراة الليلة بالنسبة للاتفاق حياة أو موت في صراعه من أجل البقاء في دوري الأضواء والشهرة.
الاتفاق يدخل المباراة وهو في المركز أل 13 برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 9 وتلقى الخسارة في 11 مباراة، بينما فريق الحزم الضيف الليلة في المركز الأخير برصيد 17 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل 5 مباريات والهزيمة في 17 مباراة.
عداد تنازلي للمباراة
موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدوري
الجولة الـ27 تستكمل غـــــداً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “البقاء للأقوى” مباشراً موعد مباراة الاتفاق والحزم في الدوري الجولة 27 التشكيل والقناة الناقلة والمعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.