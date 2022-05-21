انت الان تتابع خبر صلاح : لم اخطئ بحق ريال مدريد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلال تصريحات صحفية، أن نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقه وريال مدريد الإسباني "سيكون صعبا".

وقال صلاح خلال التصريحات: " مواجهة ريال مدريد؟ البعض فسر تصريحاتي السابقة بشكل يوحي أنني أخطأت في حقهم، هم أكبر فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولكن بالنظر إلى ما حدث في نهائي 2017 أمامهم، لذلك كنت أتمنى مواجهتهم".

وأكمل: "ولكن تلك المباراة ستكون صعبة للغاية، ريال مدريد فريق نجح في الفوز على كافة الفرق القوية، أنا متحمس للنهائي وأتمنى الفوز".

وسيلتقي الريال وليفربول بنهائي الأبطال في 28 مايو الجاري، على أرضية ملعب فرنسا الوطني في العاصمة الفرنسية باريس.

وعن تنافس ليفربول مع مانشستر سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد محمد صلاح، أن فريقه مركز على مباراته الأخيرة أمام وولفرهامبتون مع التفاؤل بالتتويج باللقب في ظل إمكانية خسارة أو تعادل مانشستر سيتي.

قائلا: "أنا متحمس، كل شيء ممكن حدوثه في عالم كرة القدم، أتمنى خسارة مانشستر سيتي أو تعادله، ونتمكن من الفوز بلقب الدوري".

وأضاف: "نحن نتحدث سويا والجميع متحمس، حدث هذا الأمر قبل ذلك، قبل عامين وفاز مانشستر سيتي بلقب الدوري، نحن متفائلون، هذا كل ما يمكننا فعله، نريد الفوز بمباراتنا وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".