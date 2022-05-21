انت الان تتابع خبر كلوب: لن نتوقف عن المحاولة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال المدرب الالماني ومدرب نادي ليفربول الانجليزي يورغن كلوب، الذي سيخوض فريقه أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في غضون أسبوع: "لا يمكنني الحديث عن الضغط الذي يتعرض له الفريق الآخر، لكن ليس هناك أي ضغط يقع علينا. نعلم أنه يجب علينا الفوز ولكننا نحقق ذلك الآن منذ فترة من الزمن".

وتابع" لا يتعلق الأمر بعبارة (ماذا لو؟) ليس لدينا هذا التفكير. بالنسبة لنا، فنحن نمر بأجواء إيجابية ومميزة للغاية. إذا كان لديك أي شيء تخسره، فسيكون الأمر مختلفا، لكن ليس لدينا ما نخسره".

وكان ليفربول خسر اللقب أمام سيتي في اليوم الأخير من موسم 2018-2019.

وقال كلوب إن فريقه سيواصل تصعيب المهمة على فريق المدرب بيب غوارديولا حتى في حال تكرار المنافس لما حدث سابقا.

وأضاف المدرب الألماني: "لقد أدت أكبر الهزائم في حياتي.. إلى تحقيقي لأكبر النجاحات في حياتي مهما كان موقعي. مهما حدث يوم الأحد ، لن نتوقف.. لن نتوقف عن المحاولة".

وأوضح "نعم، لدينا أفضل منافس على صعيد كرة القدم العالمية، وهو أمر مؤسف بعض الشيء لكننا نلاحقهم باستماتة وهذا ليس بالأمر الرائع تماما. لكن حسنا.. دعونا نرى".

ويسعى سيتي للحصول على لقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في خمس سنوات بينما يبحث ليفربول عن لقبه الثاني منذ موسم 2019-2020.