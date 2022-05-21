نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة الـ19.. موعد مباراة ساسولو وميلان الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ساسولو وميلان ، تختتم مساء الأحد 22 مايو 2022، مباريات الجولة 38 في الدوري الإيطالي لكرة القدم 2022/2021 ، وهي الجولة الأخيرة خلال الموسم الماضي، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف ملعب ستاد مابي في مدينة ريجيو إيميليا الإيطالية، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة والتي تجمع بين فريقا ميلان وساسولو ، حيث يحتاج الروسونيري إلى نقطة واحدة من اللقاء من أجل التتويج الرسمي بالكالشيو ، بينما يلعب النيروفيردي على تحسين ترتيبه في جدول الـ SERIE A في نهاية الموسم الجاري، بعد ضمان البقاء والمشاركة في النسخة الجديدة من المسابقة العام المقبل.

نتناول في السطور التالية جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار عن موعد مباراة ساسولو وميلان والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 120 من الدوري الإيطالي 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات ساسولو وميلان .

مباراة ساسولو وميلان

مرة أخرى يجدد فريقا ميلان وساسولو الموعد مع مواجهة جديدة، هي الثانية هذا الموسم بين الفريقين.

إذ نجح أصحاب القمصان الأسود والأخضر في حسم لقاء الذهاب “الدور الأول” بفوز مثيرة (3-1) بعد ريمونتادا رائعة.

وهو ما يسعى الميلان لتعويضه في مواجهة الأحد، من أجل حسم اللقب، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

من أجل تفادي مفاجآت مواطنه انتر ميلان، والذي يلتقي في نفس التوقيت فريق سامبدوريا.

في المقابل، وكما أسلفنا، يسعى ساسولو إلى إنهاء الموسم الحالي في أفضل ترتيب ممكن.

مستندًا على فوزه المميز في لقاء الدور الأول.

نستعرض فيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة 38 والأخيرة من البطولة:

نادي ساسولو

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، نادي ساسولو الإيطالي .

والذي يخوض مواجهة الأحد، بلا ضغوطات كبيرة، حيث يكفيه التعادل من أجل إنهاء الموسم الحالي في ترتيب أفضل.