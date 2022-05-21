مصر للطيران بتفرح الأهلاوية.. نظمت برنامجين لحضور المباراة بالمغرب تبدأ من 15 ألف

مصر للطيران بتفرح الأهلاوية

وحرصت مصر للطيران على تقديم برنامجين لجمهور النادي الأهلي الذين يريدون السفر لحضور نهائي إفريقيا، وتشجيع الأحمر للحصول على البطولة 11 في تاريخه، وتقدم الشركة برنامجين لتسهل على المشجعين الذهاب إلى المباراة.

برامج مصر للطيران لمشجعين الأهلي

ويشمل البرنامج الأول يوم واحد فقط يوم المباراة وهي بمبلغ 14950 جنيه، وهي التي تشمل تذاكر الطيران ذهاب وعودة، وأيضاً تذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية ووجبة الغداء، والبرنامج الثاني 4 أيام 3 ليل بالإفطار وهي تكون بـ 18 ألف جنيه شامل تذاكر الطيران على خطوط مصر للطيران المنتظمة، وأيضاً تذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية والإقامة الفندقية بالإفطار 4 أيام.