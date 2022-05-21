قائمة مباراة النادي الاهلي مع انبي في الدوري المصري

أعلن المدير الفني الجنوب إفريقي المسؤول عن النادي الاهلي بيتسو موسيماني عن قائمة الفريق لمباراته أمام نادي انبي التي ستقام اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، على إستاد المقاولون العرب في مدينة القاهرة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة فريق النادي الاهلي

شملت القائمة كلاً من الكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق، وعلي لطفي، ومصطفي شوبير في حراسة المرمى.

في خط الدفاع كلاً من محمود متولي، ورامي ربيعة في قلب الدفاع، ومحمد هاني وكريم فؤاد كظهير أيمن، واللاعب التونسي علي معلول، ومحمود وحيد كظهير أيسر، واللاعب الصاعد من فريق الناشئين محمد أشرف.

في خط الوسط كلاً من محمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر كصناع، وطاهر محمد طاهر كجناح أيسر، وحسين الشحات كجناح أيمن، وبيرسي تاو الجنوب إفريقي كجناح أيمن مع وجود كلاً من زياد طارق، ومحمد فخري، ومحمد نصير، وأحمد نبيل كوكا الصاعدين من فريق الناشئين.

في خط الهجوم ثلاثي رأس الحربة حسام حسن، وصلاح محسن، ومحمد شريف.

غيابات النادي الاهلي

وتضرب الغيابات فريق النادي الأهلي بشراسة قبل مباراتة أمام نادي إنبي وقبل النهائي المرتقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢، حيث غاب التالي قائمة النادي لمباراة الأهلي وإنبي:

يغيب في خط الدفاع اللاعب أيمن أشرف، وهذا بسبب الإيقاف بعد حصولة على الإنذار الثالث في مباراة النادي الأهلي السابقة أمام فريق نادي البنك الاهلي ، وأيضاً كلاً من ياسر إبراهيم، وبدر بانون، ومحمد عبد المنعم للإصابة.

السابقة أمام فريق ، وأيضاً كلاً من ياسر إبراهيم، وبدر بانون، ومحمد عبد المنعم للإصابة. يغيب في خط الوسط كلاً من وليد سليمان وعمرو السولية، ومحمد محمود، وحمدي فتحي، واللاعب المالي اليو ديانج لأسباب فنية أو للإصابة.

الأهلي في الدوري المصري

ويسعى النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة لتعويض الإخفاقات المتكررة في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث قد خسر 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات أمام نادي البنك الأهلي ، وسيراميكا كيلوباترا، والمصري، وأيضاً للحصول على دفعة معنوية قبل النهائي المرتقب لبطولة دوري ابطال أفريقيا أمام نادي الوداد المغربي التي ستقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022.