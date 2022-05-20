جائزة لاعب الموسم تطارد محمد صلاح
أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022.
وتقدم القائمة، التي نشرتها رابطة المحترفين، الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول، إلى جانب 5 أسماء أخرى وهم زميله في الفريق، ترينت ألكسندر أرنولد، وثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وفيل فودين، وديكلان رايس لاعب وسط وست هام، وكونور جالاجير لاعب كريستال بالاس.
ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي برصيد 22 هدفا قبل جولة من النهاية، كما يعد هداف "الريدز" في رابطة أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف.
وكان الدولي المصري نجم ليفربول الإنجليزي قد حاز مؤخرا جائزة أفضل لاعب في الموسم التي تمنحها رابطة الصحفيين الرياضيين.
يذكر أن منافسات البطولة الإنجليزية للموسم الحالي، تختتم الأحد المقبل، حيث يواجه ليفربول، وصيف المتصدر بفارق نقطة وحيدة، ضيفه وولفرهامبتون، فيما يستضيف فريق مانشستر سيتي، صاحب الصدارة، ضيفه أستون فيلا.
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