نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو السعودي الحاسم.. موعد مباراة الاتحاد والهلال الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتحاد والهلال ، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، والحاسمة بشكل كبير لبطل المسابقة، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الإثنين 23 مايو 2022، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، لقاء الكلاسيكو السعودي المنتظر، والذي يسعى كلا الطرفين للظفر بنقاطه الثلاث، يجمع فريقا الهلال والاتحاد ، وذلك من أجل لقب 18 للزعيم في البطولة التي يحظى بزعامة أكثر الأندية تتويجًا بها، مقابل 9 للعميد سيتساوى به مع العالمي ثالث ترتيب الأندية المتوجة بلقب دوري المحترفين السعودي .

نتناول خلال السطور المقبلة، كل التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة الاتحاد والهلال والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الـ46 من الدوري السعودي للمحترفين 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتحاد والهلال .

مباراة الاتحاد والهلال

كلاسيكو سعودي جديد إذن، ومواجهة هي الثانية هذا الموسم بين الكبيرين الهلال والاتحاد .

إذ جمع الفريقين مواجهة مثيرة في الدور الأول، انتهت لصالح الموج الأزرق بثنائية.

وهاهو العميد يسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، من أجل الثأر.

والظفر بالنقاط الثلاث التي قد تقوده إلى اللقب التاسع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

في مواجهة الزعيم الجريح، عقب خسارته لقب كأس الملك أمام الفيحاء، في لقاء الخميس.

ولم يتبق للقلعة الزرقاء على الصعيد المحلي، بعد التتويج بـ كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي، إلا الدوري الذي يحمل لقبه.

نستعرض في البداية ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة 27:

وكان الأسبوع السابع والعشرين قد أقيم منه مواجهتان، وذلك يوم الخميس 12 مايو 2022.

حيث مباراة التعاون والباطن ، والتي حسمها سكري القصيم.

وكذلك مباراة الشباب والفيصلي ، وظفر الليوث بنقاطها الثلاث.

قبل أن تتم تأجيل مباريات الدوري السعودي في الجولة 27، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ننوه إلى أنه في ختام مباريات الأسبوع السابع والعشرين من دوري المحترفين السعودي ، يقام لقاءين.

فبجانب مواجهة الكلاسيكو السعودي الهلالي الاتحادي، تسبقها مباراة الفيحاء وضمك في تحدٍ جديد على المربع الذهبي.

نادي الاتحاد

نستهل تغطيتنا مع نادي الاتحاد السعودي ، صاحب الأرض والجمهور.

والذي يدخل مواجهة الإثنين بمعنويات عالية، حيث بات قريبًا من التتويج بلقب الدوري السعودي .

وذلك بعد غياب 13 موسم، منذ آخر تتويج في موسم 2009/2008.

وهو يرغب في حصد اللقب المحلي الوحيد له هذا الموسم.

بعدما ودع مسابقة كأس خادم الحرمين على يد الفيحاء بطل المسابقة من دور نصف النهائي.