الشطرنج تصبح مادة إلزامية في المدارس بهذه الدولة

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الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الجورجية الخميس، إدراج مادة "الشطرنج" كإحدى المواد الدراسية الإلزامية في المدارس بداية من العام المقبل، لتطوير التفكير التحليلي والمنطقي والنقدي ومهارات حل المشكلات العملية لدى أطفال المدارس.

وبدأت وزارة التربية والتعليم الجورجية بالتخطيط لتنظيم دورات في الصيف المقبل لتهيئة وتدريب الكادر المطلوب ليكون جاهزا لتعليم الطلاب "الشطرنج" بداية العام الدراسي المقبل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث.