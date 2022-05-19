ملخص مباراة مغير السرحان والحسين اربد

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الرياض - احمد صلاح - تعادل فريقا مغير السرحان والحسين إربد بدون أهداف الخميس، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، لحساب الجولة السابعة بدوري المحترفين لكرة القدم.

وعزز الحسين صدارته للدوري بوصوله للنقطة الخامسة عشر، فيما وصل مغير السرحان للنقطة السابعة في المركز السابع.

وكان الجزيرة قد افتتح الجولة بفوز على ضيفه الصريح بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ستاد عمان الدولي. وتستأنف مباريات الجولة يوم غد الجمعة، حيث يلتقي السلط والفيصلي على ستاد عمان الدولي عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلاقي لرمثا فريق شباب العقبة على ملعب تطوير العقبة عند الساعة الثامنة مساء.

وسجل للجزيرة بكر كلبونه وهاشم مبيضين وعامر جاموس، فيما سجل للصريح اللاعب محمد أبو عرقوب. ورفع الجزيرة رصيده إلى 5 نقاط، متقدماً للمركز الحادي عشر، فيما بقي الصريح عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

ومن جهة اخرى، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخميس عن أسماء الحكام الذين سيحكمون في مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

واختار "الفيفا" 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو منهم 13 حكما عربيا (3 للساحة و7 مساعدين و3 للفيديو).