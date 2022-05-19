انت الان تتابع خبر مباراة قتالية بين الجزيرة والصريح.. والفوز بنتيجة 3-2 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فاز فريق الجزيرة على فريق الصريح الخميس، بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي، في افتتاح منافسات الأسبوع السابع بدوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل للجزيرة بكر كلبونه وهاشم مبيضين وعامر جاموس، فيما سجل للصريح اللاعب محمد أبو عرقوب. ورفع الجزيرة رصيده إلى 5 نقاط، متقدماً للمركز الحادي عشر، فيما بقي الصريح عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

ومن جهة اخرى، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الخميس عن أسماء الحكام الذين سيحكمون في مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022.

واختار "الفيفا" 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو منهم 13 حكما عربيا (3 للساحة و7 مساعدين و3 للفيديو).

أسماء الحكام العرب في مونديال قطر:

- حكام الساحة:

1- القطري عبد الرحمن الجاسم 2- الإماراتي محمد عبد الله حسن 3- الجزائري مصطفى غربال.

- الحكام المساعدون (الراية):

1- المصري محمود أبو الرجال 2- القطري طالب المري 3- القطري سعود أحمد 4- الإماراتي محمد الحمادي 5- الإماراتي حسن المهري 6- الجزائري مقران قوراري

7- الجزائري عبد الحق إتشيالي

- حكام تقنية الفيديو VAR:

1- القطري عبد الله المري 2- المغربي رضوان جيد 3- المغربي عادل زوراق

وخلت قائمة حكام بطولة كأس العالم قطر 2022 من أي تواجد للتحكيم الأردني.