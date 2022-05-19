انت الان تتابع خبر الأميرة آية تعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعطت سمو الأميرة آية بنت فيصل الخميس من المتحف الملكي للسيارات شارة الانطلاق لرالي الأردن (الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات)، مندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات.

ويشارك في الرالي 26 متسابقًا من مختلف الدول يتقدمهم المتسابق القطري المعروف ناصر العطية.

وأكد المتسابقون، القطري ناصر العطية والعماني عبد الرواحي والكويتي مشاري الظفيري، والأردنيون عيسى ابو جاموس وشاكر جويحان ونانسي المجالي واللبناني اليكس فغالي، في مؤتمر صحفي سبق الانطلاق، أهمية رالي الأردن الذي يعتبر صعبًا وممتعًا.

وأشاد المتحدثون برالي الأردن، معبرين عن سعادتهم بالمشاركة بهذا الحدث العالمي المهم، الذي يختتم السبت المقبل.

وفور انتهاء حفل الانطلاق توجه المتسابقون إلى البحر الميت استعدادًا لانطلاق المنافسات غدًا الجمعة.

وتقام منافسات الرالي في منطقة البحر الميت وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 598.22 كم، وتبلغ مسافة المراحل الخاصة 205.54 كم.

ويبلغ عدد مراحل الرالي 12 مرحلة وتم إدراج مرحلة رالي الأردن التي تبلغ مسافتها (40.79) كم، والتي سبق وأن تم استخدامها كمرحلة من مراحل رالي الأردن العالمي (دبليو آر سي) 3 مرات، (أعوام 2008 و2010 و2011)، وتعد واحدة من أقوى المراحل التشويقية في الرالي.

ويبدأ المتسابقون المنافسة في اليوم الثاني والأخير من الرالي ابتداء بحاث وطولها (12.69) كم، ومن ثم ينطلق المتسابقون من مرحلة سويمة وطولها (11.08) كم، وبعدها يتنافسون في مرحلة ماعين وطولها (17) كم، قبل العودة إلى مركز الصيانة بعد الظهر ويكرر المتسابقون المراحل لثلاث مرات.