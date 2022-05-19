انت الان تتابع خبر رأي مرتضى منصور في أبو جبل: بيسيب الجون ويتنطط لوحده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بالكشف عن أنه يوجد هناك الكثيرين ممن يتربصون بالنادي الأبيض، وهم يتمنون دائماً هزيمة مختلف الفرق في البطولات، وهذا لتوجيه النقد لمجلس الإدارة الخاصة بالنادي.

رأي مرتضى منصور في أبو جبل

وأشار مرتضى منصور أنه يوجد شئ غريب يحدث في جميع المباريات، فنحن نري أبو جبل حارس الفريق يترك المرمي “ويتنطط لوحده”، وقال “أبو جبل بيسيب الجون و يتنطط لوحده، فأبعد عننا يا هانى يا زادة، لأننا عارفين أنك بتروح شبراخيت”.

رسالة منصور إلى جماهير الزمالك

وحرص منصور على توجيه رسالة إلى جماهير الزمالك أن لا يوجهون السباب إلي جميع اللاعبين، وذلك بعد الهزيمة أو التعادل، ويجب أن يتم إعطاء لهم الثقة من جديد، وإذا كان تواجد الجماهير داخل المباريات عبئاً على كل اللاعبين، وهذا ما ينتج عنه توترهم ولا يوجد داعي لهذا حتى ترجع الثقة في أنفسهم.