بنزيمة يضيف لسجله جائزة جديدة

بنزيمة يضيف لسجله جائزة جديدةحصل الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الإسباني البالغ 34 عاما، على جائزة أفضل لاعب في الفريق الملكي عن شهر أبريل الماضي.

وتألق النجم الفرنسي مع الفريق الملكي خلال شهر أبريل، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف، 4 منها خلال 5 مباريات في الدوري، و6 أهداف خلال 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

كما اختارت رابطة الدوري الإسباني مؤخراً بنزيمة أفضل لاعب في "الليغا" عن شهر أبريل.

ويتصدر بنزيمة قائمة هدافي "الليغا" هذا الموسم برصيد 27 هدفا قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الذي حسمه ريال مدريد مبكراً وتوج بلقبه للمرة الـ35 في تاريخه.