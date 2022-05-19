نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 المواجهة المرتقبة بين الهلال والفيحاء حاء على أغي الكؤوس

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021، يترقب جماهير كرة القدم السعودية لقاء نهائي كأس الملك سلمان اليوم الذي يجمع بين الهلال والفيحاء لموسم 2022 حيث يطمع الفيحاء من خلال هذا اللقاء إلى مواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق أول لقب له بالبطولة ففي بطولة الدوري السعودي قدم الفيحاء أداءً جيداً أمام الهلال حيث التقي الفريقين في مواجهتين بالبطولة هذا الموسم انتهت الأولي بالتعادل السلبي بينهم وفي المواجهة الثانية ألحق الفيحاء أول هزيمة للهلال بالدوري هذا الموسم عندما تغلب عليه بهدف دون مقابل فهل ستكرر نفس السيناريو ويتفوق الفيحاء ويحرز أول ألقابه أم يثأر الزعيم وينتزع اللقب العاشر له من هذه البطولة، وكان الفيحاء قد تأهل إلى نهائي البطولة عندما أقصي الاتحاد من دور نصف النهائي وفاز عليه بهدف دون مقابل بينما جاء تأهل الزعيم على حساب الشباب بهدفين مقابل هدف، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة والمعلق.

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022/2021 الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الجوهرة المشعة بجدة نهائي أغلي الكؤوس ( كأس الملك سلمان) بين الهلال والفيحاء اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من مايو 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت أبو ظبي السادسة بتوقيت جرينتش وسوف يتم نقل أحداث اللقاء عبر شاشة قناة السعودية الرياضية SSC 1HD بصوت المعلق فهد العتيبي كما سيتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة أبو ظبي الرياضيةHD1 وتم إسناد قيادة المباراة إلى الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز.

ترتيب الأندية الأكثر تحقيقاً للبطولة

تعد واحدة من البطولات المهمة والأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية بين الأندية وجماهير كرة القدم ويحتل الأهلي السعودي جدول الأندية الأكثر تحقيقاً للبطولة برصيد ثلاث عشر مرة وجاء ترتيب الفرق الأكثر تحقيقاً للبطولة كالتالي