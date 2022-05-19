انت الان تتابع خبر عروض مثيرة يقدمها باريس سان جيرمان لمبابي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدَم النادي الفرنسي باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، عرضا جديدا لابقائه في صفوف الفريق، وفق ما كشفه تقرير إعلامي إسباني.

ووفقا للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، عن تفاصيل جديدة متعلقة، فإن العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة.

وأبدى باريس سان جيرمان إستعداده لمنح مبابي راتب قدره 50 مليون يورو سنويا، ومكافأة توقيع قيمتها 100 مليون يورو، ونسبة 100% من حقوق صورته

وأوضح البرنامج أنه لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن.

وكان اللاعب الفرنسي كشف مؤخرا أنه سيحسم قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت عائلة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان سابقا، عن حقيقة تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن مطالب النجم الفرنسي بتجديد عقده.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أدلى ببعض التصريحات حول عملية مبابي، والذي ارتبط لفترة قصيرة بالتوقيع لنادي برشلونة، والذي قال عنه رئيس البلوغرانا : "لن نفكر أبدا في التعاقد مع لاعب يطلب راتب سنوي قدره 50 مليون يورو".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مبابي يريد بعض الوقت ليعلن قراره النهائي، وربما مسألة أيام.

في الوقت ذاته، ووفقا للحساب الرسمي لرومانو عبر "فيسبوك"، فإن عائلة مبابي أنكرت تصريحات لابورتا بشأن الراتب السنوي الذي يريده اللاعب.

وقالت: "لم تكن هناك أبدا أية مفاوضات بين برشلونة لابورتا مع مبابي".

وسبق وأن أكد مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته الجديد، وسيعلن عن ذلك قريبا.