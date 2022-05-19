الأمير علي بن الحسين يترشح لرئاسة اتحاد الكرة لدورة مقبلة

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الرياض - احمد صلاح - أكد اتحاد كرة القدم الخميس، عن ترشح سمو الأمير علي بن الحسين لرئاسة الاتحاد لدورة جديدة في الانتخابات التي تجري في 7 حزيران المقبل، والتي ستختار خلالها الهيئة العامة المجلس الجديد لاتحاد الكرة، وفق اعلان الاتحاد على موقعه الرسمي.

وأعلن اتحاد الكرة، القائمة الرسمية لمرشحي انتخابات اتحاد الكرة، حيث ترشح سمو الأمير علي بن الحسين عن قائمة المعترف بهم، والتي تضم، إلى جانب سموه: مروان جمعة، ووائل شقيرات، وعزام فخر الدين، ولؤي عميش، وترشح عن أندية المحترفين: سليم خير (نادي شباب الأردن)، وأحمد وريكات (الفيصلي)، وبشار الحوامدة (الوحدات)، وعلي أبو حماد (سحاب)، ومحمد سمارة (الرمثا)، وعامر أبو عبيد (الحسين إربد)، كما ترشح عن أندية الدرجة الأولى: منصور عبيدالله (اتحاد الرمثا)، ومأمون رمضان (البقعة)، وترشح عن الدرجة الثانية: منذر الجنيدي (شباب حوارة)، وفؤاد الدويري (أم قطين)، فيما ترشح عن الأندية النسوية: ستيفاني النبر (الحسين إربد)، وعروب العبادي (الاستقلال).

وحدد الاتحاد يومي الجمعة والسبت المقبلين موعدا لاستقبال الطعون في قرارات لجنة الانتخاب التي اعتمدت اسماء المرشحين رسميا.

ووفق التعليمات، فإن الهيئة العامة لاتحاد الكرة ستختار المجلس الجديد الذي يتكون من 11 شخصا، وهم الرئيس و4 آخرين، يمثلون فئة المعترف بهم، و3 مقاعد لأندية المحترفين، ومقعد للدرجة الأولى، ومقعد لأندية الدرجة الثانية ومقعد للأندية النسوية.

وقال اتحاد الكرة إنه، ووفق أحكام المادة 11/2 من النظام الانتخابي القياسي للاتحاد الأردني لكرة القدم، وبعد الاطلاع وتدقيق طلبات الترشح المقدمة للأمانة العامة للاتحاد كافة، وبعد تدقيق الطلبات والتأكد من اكتمال الشروط لكل طلب، أقرت اللجنة الانتخابية خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، قائمة المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد.