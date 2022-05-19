انت الان تتابع خبر السلط والعقبة يلتقيان الفيصلي والرمثا بدوري المحترفين الجمعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يشهد يوم غد الجمعة، إقامة مباراتين في عمان والعقبة في اطار منافسات الأسبوع السابع بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويلتقي فريقا السلط والفيصلي عند الساعة الخامسة والنصف مساء، على ستاد عمان الدولي، فيما يلعب فريقا شباب العقبة والرمثا عند الثامنة مساء على ملعب تطوير العقبة.

وتفتتح اليوم منافسات الأسبوع السابع بلقاء الجزيرة والصريح عند الخامسة والنصف مساء على ستاد عمان، فيما يلعب عند الثامنة والنصف مساء فريقا مغير السرحان والحسين اربد.

ويتصدر فريق الحسين اربد الدوري حتى الآن برصيد 14 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 12 نقطة.