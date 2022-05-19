انت الان تتابع خبر الآن.. بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم كرة اليد اتفرج مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم كرة اليد ahly Vs zamalek، نعرض لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز البث المباشر لقمة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، وتقام البطولة في دولة النييجر حيث نجح فريقي الأهلي والزمالك لكرة اليد في الوصول والتأهل إلي نهائي البطولة المنتظر من عشاق الفريقين في مصر والوطن العربي بأكمله، وبدأ فريق الأهلي لكرة اليد مشوار البطولة بالفوز علي كيروكس الأثيوبي ثم الفوز علي فريق بوكسو الايفواري في ثاني مباريات البطولة بالنييجر ثم ختام الدور بالفوز علي فاب الكاميروني منذ أيام قليلة، بينما بدأ فريق الزمالك المشوار في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على فريق فلاورز البنيني ثم الفوز علي نيامي بالجولة الثانية، وانهي فريق الزمالك لكرة اليد الدور الأول من البطولة بالفوز علي فريق كانو بيلازر، ثم تأهل الأهلي إلي الدور ربع النهائي بعد الفوز على فريق نيامي بطل النيجر بنتيجة 44/18 والتي تعد نتيجة تاريخية لصالح المارد الأحمر، بينما تأهل تواجه الزمالك في ربع النهائي فريق كيركوس الأثيوبي ثم تغلب عليه بنتيجة 54/31، بث مباشر الأهلي والزمالك اليوم كرة يد.

بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد اليوم

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد بث مباشر، ويدخل فريق الأهلي لكرة اليد اليوم بث أمام الزمالك بعد تحقيق الفوز على فريق بوسكو الكاميروني في نصف النهائي بنتيجة 39/23 بينما علي الجهة الأخري تأهل فريق الزمالك لكرة اليد إلي نهائي كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق قلب الكاميروني بنتيجة 35/21 في نصف نهائي البطولة لتسير بنا الأمور إلي نهائي جديد وناري بين الفريقين في نفس الشهر حيث تواجه الفريقين منذ أيام قليلة في نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد الذي فاز به الأهلي بفارق هدف وحيد وتأهل إلي كأس العالم بشكل رسمي، وتعد مباراة اليوم بث مباشر بين الأهلي والزمالك في كرة اليد هو نهائي رد الاعتبار من جانب فريق الزمالك لكرة اليد أو تأكيد الانتصار من جانب الأهلي في حالة تحقيقه لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية في كرة اليد، ومن الصعب جدآ أن يقتنص لاعبي الأهلي بطولتين في نفس الشهر من الزمالك لذلك سوف تكون مهمة الأهلي اليوم صعبة للغاية، بث مباشر الأهلي والزمالك كرة اليد.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر نهائي كرة اليد

بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد، وتتكون قائمة الأهلي المتواجدة في النييجر لخوض البطولة كالآتي: السيد محمد السيد – عبد الرحمن طه – عبد الرحمن حُميد- عمر خالد “كاستيلو” – أحمد هشام “سيسا” – محسن رمضان – مهاب سعيد – محمد لاشين – أسامة الجزيري – عبد الرحمن فيصل – كابوتيه – مصطفى خليل – إسلام حسن – أكاسيو ماركيز – محمود نعمان- إبراهيم المصري – أحمد عادل – ياسر سيف.

مباراة الأهلي والزمالك كرة يد بث مباشر

الأهلي والزمالك كرة يد بث مباشر، نجحت قناة on time sports في الحصول على حقوق إذاعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم بث مباشر في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية المقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة:

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:00 مساءاً بتوقيت العراق .

7:00 مساءاً بتوقيت السودان .

8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:00 مساءاً بتوقيت تونس .

6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

ماتش الاهلي والزمالك كرة يد بث مباشر

ماتش الأهلي والزمالك كرة اليد بث مباشر، قدمنا إليكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك اليوم في كرة اليد حيث نهائي كأس الكؤوس الإفريقية المرتقب ونعرض معكم من خلال موقعنا المتميز كورة في العارضة البث المباشر لكافة مباريات اليوم الخميس في كافة البطولات المحلية والعالمية وكافة الرياضات التي تتابعها الجماهير المصرية.

بث مباشر الأهلي يد الآن أمام الزمالك

وكان من المقرر أن لا يتم إذاعة المباراة عبر أي قناة فضائية كما حدث في جولات البطولة الماضية ولاكن استجابة إلي طلب الجمهور أعلنت قنوات أون تايم سبورت بالأمس عن حصولها علي حقوق البث، لذلك نحن على موعد مع قمة نارية وحاسمة في مرة اليد بين الأهلي والزمالك في مباراة تقام بين الفريقين في النييجر.