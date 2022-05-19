بث مباشر الزمالك والأهلي يلاشوت|| موعد مشاهدة مباراة الزمالك والاهلي اليوم بث مباشر والقناة الناقلة مجاناً ماتش يوتيوب

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الرياض - احمد صلاح - ننقل الآن بث مباشر مباراة الزمالك والأهلي يوتيوب في كرة اليد، مشاهدة الأهلي والزمالك مباشر يد، تنتظر الجماهير المصرية المتابعة للعبة كرة اليد، ماتش نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والتي تقام في النيجر، وتجمع بين قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك يلا شوت، مساء اليوم الخميس 19-5-2022، ويتطلع الأبيض للثأر من منافسه التقليدي، بعدما خسر أمامه كأس السوبر الأفريقية يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي سيحاول فيه الأهلي تأكيد تفوقه هذا الموسم في ألعاب الصالات على أبناء ميت عقبة .. رابط مشاهدة الأهلي والزمالك بث مباشر يد كورة لايف on time sport.

مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر

ماتش الزمالك والأهلي مباشرة يد live، يزداد أهتمام الشارع الرياضي المصري، يوماً بعد الآخر، بلعبة كرة اليد، والتي بدأتفي أوائل التسعينات مع وصول المنتخب الوطني للشباب لنصف نهائي المونديال، مع جيل كبير من اللاعبين، ثم بدأ الأهتمام يتزايد شيئاً فشيئاً مع مرور السنوات، خاصة بعد استضافة البلاد في التسعينات لكأس العالم في اللعبة، وتعيين المصري حسن مصطفى رئيساً للاتحاد الدولي، وأصبحا ناديا الأهلي والزمالك من أكثر فرق القارة الأفريقية صرفاً على اللعبة وتحقيقاً لألقابها القارية بالسنوات الأخيرة .. بدون تقطيع مباراة الزمالك والأهلي كرة اليد.

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رابط مباراة الزمالك والأهلي الآن مباشر YouTube، وصعد النادي الأهلي في كرة اليد إلى المباراة النهائية، بعدما فاز على فاب الكاميروني بنتيجة 35-21 في نصف النهائي، بينما حقق الأهلي انتصاراً هاماً على بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23 في نفس المرحلة، ليضرب الأهلي والزمالك موعداً في نهائي المسابقة بالنيجر، وفي دور الثمانية تأهل الأهلي على حساب نيامي بطل النيجر بنتيجة عريضة 44-18، والزمالك على كيركوس بطل أثيوبيا بنتيجة 54-31.

موعد مباراة الاهلي والزمالك يد اليوم

بعد سلسلة من التغييرات، في توقيت مشاهدة ماتش الأهلي والزمالك مباشرة في كرة اليد، استقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على إقامة المواجهة المرتقبة من قبل الجماهير المصرية، في نهائي كاس الكؤوس الإفريقية مساء اليوم الخميس في الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، وستقوم القناة المجانية الناقلة لأخداث المواجهة على نايل سات بتغطية مميزة من خلال ستوديو تحليلي قبل وبعد نهاية اللقاء، مع لحظات التتويج باللقب.

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بث مباشر الأهلي والزمالك كرة يد، نجحت شبكة قنوات أون تايم سبورت، في الحصول على حقوق نقل مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك اليوم في السابعة مساءاً، وعلمت مصادر صحفية، أن القناة المصرية حاولت خلال الساعات الأخيرة بكل قوة رغم صعوبة الأمر، نقل المواجهة بشكل حصري ومباشر على النايل سات بدون تشفير، وهو ما نجحت فيه بعد معاناة، وستكون المباراة التي سيتم تصويرها بكاميرات أون تايم سبورت من خلال فريق عمل مميز، حصرية على القناة المجانية المصرية .. ماتش الأهلي والزمالك يلا كورة.

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كورة لايف الأهلي والزمالك الآن يد، ماتش اليوم بات منتظراً بقوة من قبل جماهير الناديين، خاصة بعد الفوز الكبير للأهلي في كاس السوبر، لذا استعد الفريقان بشكل جيد، وشهدت الحصص التدريبية الأخيرة، إصرار وتصميم على وجوه اللاعبين، كلاً يأمل في تحقيق اللقب القاري، وشهدت قائمة الأهلي تواجد أهم اللاعبين، ومن بينهم أحمد عادل، إسلام حسن، مصطفى خليل، كابونية، أما الزمالك يأتي بكامل نجومه والذين يتصدرهم يحيي الدرع، علي هشام، كريم هنداوي، أحمد الأحمر.

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ماتش الزمالك والأهلي يد بث مباشر، مع مشاهدة النهائي المرتقب، ستقدم لكم تغطية للتعرف على نتيجة اللقاء لحظة بلحظة، ومعرفة أخر تفاصيل المواجهة المصيرية، وقبل بداية اللقاء بدقائق، سيتم إضافة النقل الحي لها من يوتيوب بجودة hd لمشاهدة اللقاء بدون تقطيع.