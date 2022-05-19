بداية سطوع نجم محمد صلاح في سماء العالمية ومشواره إلى عرش كرة القدم عالميآ

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نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الملك المصري كما لقبه جمهور ليفربول من مواليد محافظة الغربية مدينة بسيون قرية نجريح في يوم الإثنين الخامس عشر من يونيو لعام ألف وتسعمائة إثنين وتسعون . لم تكن أسرة مو صلاح كما يلقبه جمهور ليفربول ميسورة الحال و لذلك إلتحق بمعهد اللاسلكي لعدم قدرة أسرته المالية لأن يلتحق بأي جامعة . محمد صلاح أو مو صلاح هو أيقونة كبيرة في حياة عدد كبير من الشباب بمختلف الجنسيات. يتجمل بمكارم الأخلاق قبل مهاراته الكروية التي أبهرت العالم كله. محمد صلاح أفضل مثال لقوة مصر الناعمة حيث أنه قدوة ومثل أعلى لكثير من الشباب من مختلف الجنسيات بداية ميسرة محمد صلاح الكروية حتى وصوله إلى أول نادي أوروبي بدأ محمد صلاح لعب كرة القدم في مدينة بسيون بمحافظة الغربية و منها إنتقل إلى طنطا وبعد ذلك إنضم إلى فريق الناشئين بنادي المقاولون العرب وذلك في عام ألفان وستة

بعد إلتحاقه بفريق الناشئين بأربع سنوات لعب محمد صلاح أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز أمام نادي المنصورة وإنتهت المباراة بالتعادل هدف لكل فريق وذلك كان في يوم الإثنين الموافق الثالث من مايو لعام ألفان وعشرة. كان عمر محمد صلاح وقتها ثمانية عشر سنة ولعب في المباراة كبديل

بعد هذه المباراة بنصف سنة أصبح محمد صلاح لاعب أساسي في الفريق

في يوم السبت الموافق الخامس و العشرين من ديسمبر لعام ألفان و عشرة أي بعد شهرين تقريبآ من إعتماده لاعب أساسي في الفريق سجل محمد صلاح هدف في شباك النادي الأهلي لينتهي اللقاء بالتعادل هدف لكل فريق و لكن هذه المباراة أظهرت تفوق محمد صلاح و تميزه عن كل أقرانه و كانت هي المباراة التي فتحت عيون كل وسائل الإعلام لتراه في صورة النجم الصاعد و الملك القادم

بعد عامين من هدفه في شباك النادي الأهلي إنضم رسميآ إلى بازل السويسري و ذلك كان في شهر أبريل من عام ألفان و إثناعشر وبلغت قيمة صفقة بيع محمد صلاح إلى نادي بازل السويسري إثنان مليون يورو

في يوم الجمعة الموافق السادس عشر من شهر مارس لعام ألفان و إثناعشر لعب محمد صلاح أول مباراة مع نادي بازل السويسري ضد منتخب مصر تحت سن ثلاثة و عشرون سنة و لعب محمد صلاح في الشوط الثاني من المباراة و سجل في مرمى منتخب مصر هدفين و كانت تلك بداية إنطلاق محمد صلاح إلى عرش كرة القدم كملك متوج عمر شويل - جدة بداية سطوع نجم محمد صلاح في سماء العالمية ومشواره إلى عرش كرة القدم عالميآ - ثقفني

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