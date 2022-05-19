فرانكفورت يحرز لقب الدوري الأوروبي

فرانكفورت يحرز لقب الدوري الأوروبيأحرز فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني لقب بطولة مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه مساء أمس على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقتين الأصلي، والإضافي للمباراة النهائية التي جمعت بينهما في ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بالتعادل بهدف لمثله.

الفريق الاسكتلندي تقدم بهدف عن طريق جوي أريبو في الدقيقة 57، قبل أن يأتي الرد من فرانكفورت بعدها بـ 12 دقيقة عن طريق رافاييل بوري، قبل أن يخوض الفريقان شوطين إضافيين، وبعدها ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.

وكان رينجرز على مقربة من خطف هدف قاتل قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني بدقيقتين، لكن حارس اينتراخت فرانكفورت كيفن تراب تصدى بقدمه لتسديدة خطيرة بالقرب من مرماه.

ولعب تراب دور البطولة في اللحظات الأخيرة، بعدما تصدى مجددًا لتسديدة قوية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يطلق الحكم نهاية الشوط الإضافي الثاني بالتعادل.

وامتد تألق تراب لركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلة سددها الويلزي ارون رامسي، مهدت طريق فريقه نحو حسم ركلات الترجيح لصالحه (5-4).