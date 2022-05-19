نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مرير لـ اللقب.. موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ووولفرهامبتون ، في إطار مباريات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، والختامية في هذا الموسم، وضمن لقاءات الدور الثاني أو مرحلة الإياب، يحتضن مساء الأحد 22 مايو 2022، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والنارية، والتي تجمع فريقا وولفرهامبتون وليفربول ، حيث بات الريدز بحاجة ماسة إلى الفوز من أجل اقتناص لقب صعب في البريميرليج ، شريطة سقوط منافسه السيتيزن في الجولة الأخيرة، مقابل طموح مشروع من الذئاب في إنهاء البطولة في ترتيب أفضل.

نتناول في التغطية التالية كل التفاصيل والكواليس والمستجدات بشأن موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ، علاوة على تاريخ مواجهات ليفربول ووولفرهامبتون .

مباراة ليفربول ووولفرهامبتون

مواجهة جديدة إذن بنكهة ثأرية، تترقبها جماهير الريدز والذئاب.

حيث يلتقي فريقا وولفرهامبتون وليفربول ، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي .

ويحتاج الليفر كما أسلفنا للفوز مقابل سقوط السيتي في آخر مواجهاته بالبطولة، من أجل التتويج باللقب الغالي.

كانت مواجهات الفريقين قد انتهت بفوز صعب لليفربول، بهدف البلجيكي أوريجي في الـ90.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات الجولة 37 :

ننوه إلى أن مباريات الأسبوع الثامن والثلاثون من البريميرليج ، ستُجرى جميعًا في توقيتٍ واحد.

ومن أهم المواجهات على الإطلاق، مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا .

والتي يحتاج فيها السيتيزن إلى الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج بلقب ثامن في الدوري الإنجليزي .

نادي ليفربول

نستهل تغطيتنا للقاء المرتقب، مع أصحاب الديار نادي ليفربول الإنجليزي .

والذي يسعى جاهدًا من أجل التتويج بثالث ألقابه المحلية هذا الموسم، على صعيد البريميرليغ .

إذ توج الفريق مؤخرًا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي .

بعدما فاز أيضًا بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أيضًا على حساب البلوز.

وهو ينافس حاليًا كذلك على لقب دوري أبطال أوروبا ، حيث يلتقي الملكي في النهائي مطلع الأسبوع بعد القادم.

حاليًا يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .

وذلك برصيد 89 نقطة وصافي (66) هدفًا، بفارق نقطة عن المان سيتي صاحب الصدارة.

إذ حقق هذا الموسم 27 انتصارًا و8 تعادلات، بينما تلقى خسارتين فقط في أقل عدد من الهزائم بين أندية البطولة.

وفي آخر 5 مباريات لليفربول في الدوري الإنجليزي ، نجح رجال المدرب الألماني يورجن كلوب في حصد 12 نقطة.

إثر فوزه في 4 مباريات على أندية إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، إضافة إلى أستون فيلا وساوثهامبتون .

فيما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع توتنهام (1-1).

نادي وولفرهامبتون

على الجهة المقابلة، يدخل نادي وولفرهامبتون الإنجليزي مواجهة الأحد، وهو لا يمتلك إلا فرصة تحقيق نتيجة إيجابية، ينهي بها موسمه في ترتيب أفضل.