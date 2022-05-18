"الآن".. رابط حجز وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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الرياض - احمد صلاح - رابط حجز وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء واحدة من أبرز الموضوعات التي تصدرت عمليات بحث جوجل العالمي في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ما هي طرق حجز المباراة المرتقبة في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية.

رابط حجز وأسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء

وأعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم تحديد اسعار تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في المباراة التي ينتظرها الجميع والتي جاءت علي النحو التالي:

في البداية التذكرة الخاصة بالأفراد الموحد والعائلات الموحد جاءت سعرها 15 ريال سعودي، فيما جاءت تذكرة منصة VIP فضي أفراد بسعر 500 ريال سعودي، وأخير جاء سعر تذكرة منصة VVIP ذهبي أفراد عائلات بسعر 1000 ريال سعودي.

ويمكنكم الدخول علي الرابط التالي من أجل حجز تذاكر المباراة من خلال موقع مكاني المتخصص في بيع تذاكر مباريات البطولات السعودية في المملكة : موقع مكاني

نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المُنتظر أن تقام فعاليات المباراة يوم غد الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مايو الجاري بين الهلال والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وكان الهلال قد تفوق علي فريق الشباب في الدور نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجل اهداف المباراة كلاً من سلمان الفرج واوديون ايغالو لصالح الهلال بينما سجل هدف الشباب اللاعب إيفر بانيجا، بينما حقق فريق الفيحاء الفوز علي حساب الاتحاد بهدف دون رد عن طريق محمد ابو سبعان