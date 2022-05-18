نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم البطولة.. موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ، تختتم مساء الأحد 22 مايو 2022 منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وفي إطار مباريات الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد، ملعب ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والحاسمة، والتي تجمع فريقا أستون فيلا ومانشستر سيتي ، والمرتقبة بالنسبة لعشاق السيتيزن من أجل تتويج مثير بلقب صعب في البريميرليج ، يحمل الرقم 8 والثاني على التوالي للزرق، مقابل رغبة من الفيلانز في الثأر لخسارة الذهاب ومن ثم إنهاء المسابقة في مركز أفضل.

في السطور التالية، نستعرض بالتفاصيل كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 30 من الدوري الإنجليزي ، فضلًا عن تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأستون فيلا .

مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية عمومًا وعشاق السيتي بشكل خاص، حلول يوم الأحد المقبل.

حيث المواجهة الختامية، وهي الثانية هذا الموسم، والتي تجمع فريقا أستون فيلا ومانشستر سيتي .

والتي قد تشهد حال الفوز بها، تتويج المان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الصعب بالموسم الجاري.

نشير إلى أن مواجهة الذهاب بين أستون فيلا ومانشستر سيتي ، قد انتهت لمصلحة الأخير (1-2).

نستعرض في البداية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انقضاء مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة:

ننوه إلى أن مباريات الجولة 38 من البريميرليج ، ستنطلق جميعًا في توقيتٍ واحد، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن أبرز المواجهات في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ، مباراة ليفربول ووولفرهامبتون .

والتي يعول عليها رفقاء صلاح وماني من أجل الفوز، مع سقوط السيتيزن بالتعادل أو الخسارة.

من أجل إهداء اللقب لقلعة الريدز.

نادي مانشستر سيتي

نستهل تغطيتنا مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، صاحب الأرض والجمهور.

والذي بات في أمس الحاجة لـ3 نقاط = بطولة الدوري الإنجليزي الثامن في تاريخ النادي.

وهي ستعني أيضًا الثأر من الغريم التقليدي في السنوات الأخيرة ليفربول.

خاصة بعد خسارته من أمام الريدز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي .

كما خسر الفريق لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ، بعد الخروج من أمام وست هام في دور الـ16.

إضافة لفقدان فرصة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ، التي كان وصيفًا لها في الموسم الماضي.

إثر الخسارة من ريال مدريد في نصف النهائي المثير.

حاليًا يحتل السيتيزن صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 90 نقطة وصافي (72) هدفًا.

وذلك من 28 انتصارًا و6 تعادلات، إضافة إلى 3 هزائم.

وفي آخر 5 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ، نجح رجال المدرب الإسباني المجتهد بيب جوارديولا في حصد 13 نقطة.

إذ فاز في 4 مباريات على أندية واتفورد (5-1) وليدز يونايتد (4-0)، ثم نيوكاسل يونايتد (5-0) وأخيرًا وولفرهامبتون (5-1).

فيما تعادل إيجابيًا في الجولة الأخيرة بصعوبة مع وست هام يونايتد .

نادي أستون فيلا

على الجهة المقابلة، يرغب كما أسلفنا نادي أستون فيلا الإنجليزي في تحقيق نتيجة إيجابية.

قد تقوده لإنهاء مشاركته رقم 27 في الدوري الإنجليزي .

وللمفارقة، فإن الفريق، وعلى غرار مضيفه في لقاء الأحد، يحمل 7 ألقاب في البريميرليج.

يحتل الأسود حاليًا المرتبة الـ14 في جدول ترتيب البطولة، برصيد 44 نقطة وصافي (-1) هدف.

وذلك بعد فوزه في 13 مباراة وتعادله في 5 أخرى، ولكن ذاق مرارة الخسارة 18 مرة هذا الموسم

وفي آخر 5 مباريات لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي ، تمكن أبناء المدرب الإنجليزي وأسطورة ليفربول السابقة ستيفين جيرارد من جمع 8 نقاط.

إذ فاز في لقاءين على نوريتش سيتي (2-0) وبيرنلي (3-1).

وتعادل سلبيًا مع ليستر سيتي وإيجابيًا مع كريستال بالاس (1-1).

بينما خسر من أمام ليفربول.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأستون فيلا

وعن المواجهات بين أستون فيلا ومانشستر سيتي ، فقد جمعت الناديين 42 مباراة، بحسب ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز مانشستر سيتي في 27 مباراة، بينما حقق أستون فيلا الفوز في 7 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات.

وحول الأهداف المسجلة في مواجهات مانشستر سيتي أمام أستون فيلا ، فقد أحرز السيتيزن 87 هدفًا، بينما سجل الفيلانز 38 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات مانشستر سيتي وأستون فيلا ، فكانت فوز المان سيتي (6-1).

حدث هذا خلال مواجهة الدور الثاني من الدوري الإنجليزي موسم 2020/2019 .

والذي حصد ليفربول لقبه برصيد 99 نقطة وبفارق 18 نقطة عن السيتي.

وشهد اللقاء تسجيل النجم الأرجنتيني المعتزل لظروف صحية سيرجيو أغويرو ثلاثية (هاتريك).

وتعتبر تلك النتيجة هي أكبر فوز لـ مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في تاريخ مواجهاتهما.

أما عن أكبر فوز حققه أستون فيلا ضد مانشستر سيتي ، فكان بنتيجة (4-2).

جاء هذا في لقاء الدور الأول من الدوري الإنجليزي موسم 2009/2008.

والذي فاز به مانشستر يونايتد برصيد 90 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول.

وقد سجل النجم الإنجليزي المعتزل غابرييل اغبونلاهور خلال المباراة هاتريك أيضًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مباراة حسم لقب الدوري الإنجليزي ، مساء الأحد، في تمام السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت إنجلترا، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وحول حكم مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي ، فوفق متابعاتنا في “ثقفني” فلم يُعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( TheFA ) حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

ستقوم قنوات بي إن سبورت بتغطية أحداث المباراة الحاسمة.

وبشأن معلق مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ، فلم تعلن الشبكة القطرية بعد عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

تابعنا في التغطية التالية كل التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في البريميرليغ هذا الموسم، علاوة على تاريخ لقاءات أستون فيلا ومانشستر سيتي .