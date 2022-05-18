موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم والقنوات الناقلة نهائي كأس خادم الحرمين

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2022 الهلال ضد الفيحاء في مباراة قمة يأمل فيها الفريقان تحقيق الفوز، لنيل لقب البطولة الذي يحمله فريق الفيصلي بعد انتصاره على التعاون في نهائي البطولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحقق لقب البطولة التي يحمل فريق الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق لقبها برصيد 13 بطولة، بينما فريق الهلال حقق اللقب من قبل تسع مرات آخرها الموسم قبل الماضي على حساب النصر بهدفين سجلهما هيون سو وجوميز مقابل هدف وحيد للنصر، وسينطلق موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم الخميس 19 مايو 2022 “18 شوال” في التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الفيحاء في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، وتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تمكن من بلوغ نهائي البطولة بالفوز على فريق الشباب بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة قوية انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق سجله بانيغا من ركلة جزاء أولاً لليوث، قبل أن يتعادل سلمان الفرج للزعيم الذي انتزع الفوز بهدف لإيغالو في الوقت الإضافي ليتأهل لملاقاة الفيحاء الذي تمكن من بلوغ المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز ثمين ضد الاتحاد في نصف النهائي بهدف دون رد سجله محمد أبو سبعان.

الهلال تخطى الدور نصف النهائي بجدارة بانتصاره ضد الرائد في أولى مبارياته بالبطولة في ثمن النهائي بهدفين دون مقابل سجلهما فييتو، وكاريلو، ليتأهل لربع النهائي لملاقاة النصر في ربع النهائي في مباراة قوية انتهت بفوز الزعيم بهدفين سجلهما إيغالو، وسالم الدوسري مقابل هدف لتاليسكا، ليتأهل رفاق ماريغا لنصف النهائي لملاقاة الليوث الساعين الذين واصلوا فشلهم في التفوق على الهلال، وتحقيق فوز لم يحققوه ضد الزعيم منذ ثمانية سنوات في الدوري السعودي، بعد أن تمكن الهلال وقتها من تحقيق ثامن انتصاراته على التوالي في كافة البطولات في آخر مبارياته التي شهدات انتصارات ثمينة للهلال ضد النصر، الاتحاد، الشباب، والأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم

9:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

8:00 توقيت مصر.

7:00 توقيت الجزائر، وتونس.

10:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء