انت الان تتابع خبر المحرق يتريث قبل تجديد عقد الروابدة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لم يحسم المحرق مصير محترفه الأردني نور الروابدة حتى الان، على رغم انتهاء عقده مع الفريق مع انتهاء الموسم الماضي، حيث توج مع فريقه بلقب كأس الاتحاد البحريني لكرة القدم (البطولة التنشيطية).

وبحسب معلومات فإن إدارة المحرق ستحسم مصير مدرب فريقها الأول قبل تجديد عقود المحترفين والدخول في مفاوضات رسمية معهم، حيث أن إدارة المحرق لم تعلن حتى اللحظة عن تجديد عقد عيسى السعدون مدرب الفريق.

وقال مصدر خاص "اللاعب نور الروابدة لم يتلق أي عرض رسمي من المحرق لتجديد عقده حتى الان، واللاعب سيحسم مصيره بالنظر إلى العروض المقدمة له بعد التصفيات الاسيوية مع منتخب بلاده الأردن".

وتابع "اللاعب لديه الرغبة في الاستمرار مع المحرق، ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الان، وتركيزه منصب الان نحو منتخب بلاده".