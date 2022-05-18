انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة .. أمال المنتخب الإيطالي تتجدد بالتأهل لكأس العالم 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا"، قال العضو السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، فرانكو كيمنتي، أن فرص منتخب إيطاليا تجددت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد ان فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء الماضي، تحقيقا في شكوى تشيلي حول وثائق مزورة للاعب منتخب الإكوادور بايرون كاستيو، خلال مباراة الفريقين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم.

وتمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لعرض موقفه أمام لجنة الانضباط التابعة للفيفا، وبهذا الشان قال كيمنتي ان هناك إمكانية لأن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل أكبر من المتوقع، مضيفا: "يبدو أن الإكوادور أشركت لاعبا لا يحق له المشاركة، وقد يدفعوا ثمن ذلك غاليا".

وختم فرانكو كيمنتي قوله: "الآن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ونحن نؤمن بذلك"، وإذا تم إثبات خطأ الإكوادور، فإن هناك قاعدة في الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف، وهو إيطاليا.

ورغم تتويجه بلقب يورو 2020 قبل أقل من عام، فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام مقدونيا الشمالية في الدور قبل النهائي في الملحق في مارس.