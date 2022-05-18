انت الان تتابع خبر هذا مصير لاعب مسلم رفض ارتداء زي يدعم المثلية الجنسية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد ان أعلنت وسائل إعلام فرنسية سبب غياب لاعب خط الوسط السنغالي في نادي باريس سان جيرمان، إدريسا غانا غاي، عن المشاركة مع فريقه في الدوري الفرنسي بسبب وجود ألوان علم المثليين على قميص الفريق، دافع الرئيس السنغالي ماكي سال، عن، إدريسا عبر حسابه في تويتر، وكتب: "أنا أدعم إدريس غاي.. معتقداته الدينية تستحق الاحترام".

وتعرض اللاعب السنغالي لانتقادات حادة من قبل الجمهور الفرنسي الذي اتهمه بمعاداة المثليين ورفضه لهم.

وكان قد ارتدى لاعبو باريس سان جيرمان قميصا رياضيا يحمل رقم على شكل قوس قزح في مباراة الدوري الفرنسي مع مونبلييه، تكريما لليوم العالمي لمكافحة رهاب المثليين والمتحولين جنسيا، والذي يتم الاحتفال به في 17 مايو.

وقبل الفوز على مونبلييه، نشر باريس سان جيرمان صورة لقمصان لاعبيه التي ظهرت عليها ألوان علم قوس قزح، وجاء في البيان الذي نشره النادي: "في اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية، سيكون على قمصاننا علم قوس قزح، رمز السلام والتنوع".

هذا ولم يصدر ممثلو اللاعب السنغالي بيانا بشأن غيابه عن مباراة يوم السبت، لكن اشارت بعض المواقع الرياضية الفرنسية أن غياب إدريسا غانا غاي، كان بالفعل بسبب رفضه ارتداء قميص يحمل علم قوس قزح.

يذكر ان باريس سان جيرمان أصبح بطل فرنسا قبل بضع جولات من نهاية البطولة، ويحتل موناكو المركز الثاني برصيد 68 نقطة بـ37 مباراة، متقدما على مرسيليا الذي سجل نفس النقاط، بسبب فارق الأهداف.