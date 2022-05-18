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الرياض - احمد صلاح - يلتقي فريقا الجزيرة والصريح على ستاد عمان، في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الخميس، ضمن افتتاح مباريات الأسبوع السابع بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويشهد يوم غد لقاء فريقي مغير السرحان والحسين اربد في المباراة التي تجري على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

وتستأنف المباريات يوم الجمعة بلقاء شباب العقبة مع الرمثا، والسلط مع الفيصلي، فيما تختتم مباريات الجولة السابعة يوم السبت المقبل بلقاء سحاب مع الوحدات وشباب الأردن مع معان.

ويتصدر فريق الحسين إربد الدوري برصيد 14 نقطة، يليه الفيصلي برصيد 12 نقطة.