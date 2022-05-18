انت الان تتابع خبر رفض أحمد حجازي الي عرض الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسم مدافع منتخب مصر” أحمد حجازي مدافع “وفريق الاتحاد السعودي مستقبله اثناء موسم الانتقالات الصيفية القادم في الشهور القليلة

وتلقى أحمد حجازي خلال الفترة الماضية الي عرضًا من نادي بيراميدز ، للضم في الصيف الجاري، كما يدرس الأهلي إعادة اللاعب من جديد خلال الفترة القادمة.

استمرار أحمد حجازي بالاتحاد السعودي

وطبقا الي مصادر مقربة من أحمد حجازي ، فقرر اللاعب الاستمرار مع نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة القادمة في اطار المعاملة الرائعة التي يلقاها من قبل مسؤولي بطل السعودية، بالاضافة الي المستوى المتميز الذي وصل إليه الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

ويشعر مدافع منتخب مصر”أحمد حجازي” بالراحة في صفوف الاتحاد السعودي والتصدر الي جدول الدوري في الوقت الحالي وبالتالي سيشارك في الموسم القادم مع الفريق بدوري أبطال آسيا،بالاضافة الي حصول اللاعب على راتب سنوي في الوقت الحالي بالاتحاد يبلغ 50 مليون جنيه مصري وهو المبلغ الذي لن يتمكن أي نادٍ مصري منحه له.

مبارتي غينيا وأثيوبيا

وأعلن المدير الفني لمنتخب مصر”ايهاب جلال” عن اسم أحمد حجازي ضمن كتيبة الفراعنة الي مباراتي غينيا و أثيوبيا القادمتين في مستهل مشوار منتخب مصر لتصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.