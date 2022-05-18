نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع القاع الرهيب.. موعد مباراة الاتفاق والحزم الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الاتفاق والحزم ، تستأنف مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، يوم السبت 21 مايو 2022، وضمن لقاءات اليوم الثاني، ولحساب مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء السبت، ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، مواجهة خالصة في صراع مباشر ومثير في قاع جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، تجمع فريق الحزم والاتفاق ، الطامحين إلى الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، وخاصة بالنسبة لحزم الصمود، الذي يحتاج لمعجزة من أجل البقاء، فيما يُمني فارس الدهناء النفس بمفاجأة في الأسابيع الثلاث المتبقية لضمان المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة.

نتناول في السطور المقبلة، كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الاتفاق والحزم والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الاتفاق والحزم .

مباراة الاتفاق والحزم

تترقب الجماهير السعودية عامة وأنصار الكوماندوز وحزم الصمود بالأخص، المواجهة الثالثة هذا الموسم بين الحزم والاتفاق .

حيث أسفرت مواجهة الذهاب بين الفريقين، بفوز عريض لفارس الدهناء (3-0).

وهو ما يسعى أصحاب الأرض للبناء عليه في لقاء السبت.

من أجل الخروج من النفق المظلم، وتأمين مشاركة جديدة في النسخة المقبلة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين .

فيما يحلم السفير بحدوث معجزة، تقوده إلى البقاء للموسم المقبل في البطولة العريقة.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول من الجولة 27 :

نشير أن اليوم الثاني من الأسبوع 27 في دوري المحترفين السعودي ، سيشهد مواجهة أخرى، حيث مباراة الرائد والنصر .

والتي يعول عليها العالمي من أجل اقتناص الوصافة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم القادم.

هذا وقد تم تأجيل مباريات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة الماضي.

لظروف الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

نادي الاتفاق

نستهل تغطيتنا للحدث مع نادي الاتفاق السعودي صاحب الديار.

والذي لا يدخل مواجهة السبت، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، لأيً من الفريقين.

فقد قدم الفريق واحدًا من أسوأ مواسمه على الصعيد المحلي.

ويكفي خروجه من كأس الملك من الدور الأول (دور الـ16) من أمام النصر.

فيما تختتم منافسات كأس خادم الحرمين يوم الخميس، بـ مباراة الهلال والفيحاء .

يحتل فارس الدهناء حاليًا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري السعودي (أول مراكز القاع).

وذلك برصيد 27 نقطة وصافي (-9) أهداف.

إذ فاز النواخذة في 6 مباريات وتعادلوا في 9 أخرى، غير أن مُني بـ11 هزيمة.

وفي آخر 5 مباريات للاتفاق في الدوري السعودي ، تمكنت كتيبة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من حصد 7 نقاط.

حيث فاز على الأهلي والتعاون.

وتعادل إيجابيًا مع النصر.

بينما خسر من ضمك والهلال.

نادي الحزم

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الحزم السعودي مواجهة السبت في تحدي خاص جدًا.

فالفريق كما أسلفنا يحتاج إلى معجزة، في ظل الحديث عن هبوط وشيك إلى دوري الدرجة الأولى السعودي .

يتذيل حزم الصمود ترتيب دوري المحترفين السعودي ، برصيد 17 نقطة وصافي (-17) هدفًا.

وذلك حصيلة 4 انتصارات و5 تعادلات، فيما ذاق السفير مرارة الخسارة 17 مرة هذا الموسم.

وفي آخر 5 مباريات للحزم في الدوري السعودي ، نجحت كتيبة المدير الفني الهولندي في جمع 3 نقاط.

وذلك من فوز وحيد على الفيحاء.

فيما تلقى 4 هزائم، من أمام الهلال والفيصلي وضمك والاتحاد.

تاريخ مواجهات الاتفاق والحزم

على صعيد المواجهات بين الحزم والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين ، فقد التقى الفريقان 17 مرة، بحسب ما رصدناه في “ثقفني”.

فاز الاتفاق في 9 مباريات، بينما حقق الحزم الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 4 مواجهات.

وعن الأهداف المسجلة في مواجهات الاتفاق أمام الحزم ، فقد سجل فارس الدهناء 34 هدفًا، فيما سجل حزم الصمود 20 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الاتفاق والحزم ، فكانت فوز الاتفاق (6-0).

حدث هذا في لقاء الدور الأول من دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2019 .

والذي توج به الهلال برصيد 72 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي النصر.

ومثلت السداسية الفوز الأكبر لـ الاتفاق ضد الحزم .

بينما كان أكبر فوز لـ الحزم ضد الاتفاق بنتيجة (3-0).

وهو ما جاء في مواجهة الدور الثاني من الدوري السعودي الممتاز (كأس دورى خادم الحرمين الشريفين) موسم 2007/2006 .

والذي فاز به نادي الاتحاد، بعد إلحاق الهزيمة بالهلال في النهائي (2-1).

موعد مباراة الاتفاق والحزم والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المنتظر، مساء السبت، في تمام السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت السعودية، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وبشأن حكم مباراة الحزم والاتفاق ، فوفق ما اعتدناه في “ثقفني” سيقوم الاتحاد السعودي لكرة القدم ( SAFF ) بالإعلان عن القيادة التحكيمية للقاء قبيل ساعات من انطلاقه.

ستقوم قنوات SSC بتغطية أحداث اللقاء الهام.

وحول معلق مباراة الحزم والاتفاق ، فلم تعلن شركة الرياضة السعودية حتى كتابة السطور التالية، عن طاقم التعليق على اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كل التفاصيل والأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الحزم والاتفاق والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم الحالي من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ لقاءات الحزم والاتفاق .