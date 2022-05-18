انت الان تتابع خبر أختبر قوّة تركيزك وذكائك... من هذا الطّفل البريئ الذي أصبح اليوم ممثل مصري شهير ؟.. كانت بدايته مع الزعيم هل عرفتموه اتفرج من يكون .! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول نشطاء موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة نادرة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي،وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

خالد سرحان، ينتمي إلي عائلة فنّية فهو ابن الكاتب والصحفي الكبير سمير سرحان والكاتبة والمؤلفة المسرحية نهاد جاد،

التى قامت بتأليف مسرحية «علي الرصيف» للنجمة سهير البابلي، وعكس الشائع لا توجد صلة قرابة بينه وبين الفنان الكبر الراحل شكري سرحان، أو عائلة سرحان الفنّية.

بدأ الفنان خالد سرحان مشواره الفني عام 1998 من خلال فيلم “أمير الظلام” الذي شارك فيه مع الزعيم «عادل إمام»، فقد كان ذلك أول أعماله السينمائية، وجسد فيه الشخصية بإحكام مما جعله ينال أكثر من دور أمام الفنان عادل إمام،

كذلك حاز على إعجاب الجمهور لأنه يمتلك شخصية كوميدية تنعكس في أعماله الفنية، وهذا اللون من الفن له جمهور واسع، مما جعل الفنان خالد سرحان يشتهر سريعاً في بداية مشواره الفني.