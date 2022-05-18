انت الان تتابع خبر بالفيديو .. مصرع لاعب عربي مشهور بطريقة مروعة ونادي عالمي ينعاه والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اللحظات الأخيرة للاعب مغربي سابق يعيش في هولندا قبل أن يلقى حتفه بطريقة مأساوية، بسبب فشل محاولته القفز من مكان مرتفع إلى مياه البحر، خلال رحلة استجمام في مدينة مالاقا الإسبانية.

وذكر موقع «taketonews» الهولندي أن لاعب كرة القدم السابق، مراد لمرابط البالغ من العمر 30 عاماً، توفي بعد القفز من مكان شاهق، وسقوطه على صخور حادة، ووثقت زوجته ما حدث من خلال تصوير فيديو القفز، حيث أدرك وقوعه في الخطأ بعد أن أتم القفزة، وفهم بعدما قفز أنه أخطأ في تقدير المسافة اللازمة لتفادي الصخور، ليطلق صرخة مرعبة قبل أن يصطدم بها، ولتصرخ زوجته أثناء ذلك بسبب السقوط المرعب لزوجها على الصخور.

هذا وكشفت السلطات أن السائح الذي لقي حدفه هو شاب مغربي، كان يقضي إجازة مع زوجته وأطفاله في بلدة سانتا بونسا داخل جزيرة مايوركا في إسبانيا،، وعندما قرر القفز من جرف ضخم يبلغ ارتفاعه 35 مترا إلى الماء، اساء تقدير المسافة ليسقط على الصخور ويتوفى فورا.

وأكدت السلطات أن الشاب المغربي هو لاعب كرة قدم سابق اسمه مراد لمرابط، كان محترفا مع نادي فيتيس الهولندي، حيث نعى النادي الهولندي لاعبه السابق في تغريدة على تويتر.