أبو زمع: سنقاتل للتتويج باللقب الآسيوي

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الرياض - احمد صلاح - كشف عبد الله أبو زمع المدير الفني لنادي الأنصار اللبناني، عن هدف فريقه في كأس الاتحاد الآسيوي.

ويستعد الأنصار اللبناني لمواجهة الكويت الكويتي، غدا الأربعاء، على ملعب السيب ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال عبد الله أبو زمع خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "هدفي الأول من المشاركة في البطولة هو التتويج باللقب".

وزاد: "هدفنا واضح ونأمل في تصدر المجموعة الأولى، وهذا لن يكون بالأمر السهل، وإنما بجهد اللاعبين ونحن جاهزون لخوض البطولة".

وأردف: "سنقاتل في مباراة الغد أمام الكويت الذي أعرفه جيدا، وهو فريق بطولات ولكن لدينا رجال متحمسون ونسأل الله أن نوفق في اللقاء الذي سيكون صعبا للغاية".

من جانبه قال معتز بالله الجنيدي قائد الأنصار: "مباراة الغد أمام الكويت هي مفتاح العبور للدور الثاني".

وأتم: "خبرة لاعبي الكويت لا تخيفنا وهدفنا واضح وهو صدارة المجموعة وإن شاء الله نحقق طموحاتنا"