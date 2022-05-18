انت الان تتابع خبر عرض جنوني من سان جيرمان لنجمه مبابي مقابل البقاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يرفض باريس سان جيرمان الاستسلام للرحيل المتوقع لنجمه الفرنسي كيليان مبابي صوب ريال مدريد، ويحاول حتى اللحظة الأخيرة تغيير مسار اللاعب.

وشهدت الفترة الماضية العديد من التكهنات بشأن مستقبل مبابي سواء بالبقاء داخل جدران ملعب "حديقة الأمراء"، أو الرحيل إلى العاصمة الإسبانية بعدما رفض اللاعب في وقت سابق تجديد عقده مع الفريق الفرنسي الذي ينتهي في حزيران المقبل.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أوضحت أن ريال مدريد ومبابي توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب للميرينجي الموسم المقبل، ولكن الاتفاق يقضي بأن يبقى النادي الملكي صامتاً وينتظر إعلان اللاعب عن قراره الخاص بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

هذا التقرير أشعل الغضب داخل سان جيرمان، الذي قرر عقد اجتماعا عاجلا خلال الساعات المقبلة مع مبابي لاستبيان الأمر، وتقديم عرض أخير له، لإقناعه بالبقاء في ملعب "حديقة الأمراء".

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت أن إدارة سان جيرمان خلال المحادثات الأخيرة، قدمت لمبابي راتبا جنونيا يبلغ 4.75 مليون يورو في الشهر، أي أنه سيتقاضى 56 مليون يورو سنويا، ما سيجعله أعلى اللاعبين أجرا في تاريخ كرة القدم.

وإلى جانب ذلك، قدمت إدارة سان جيرمان إغراءات أخرى لمبابي، أبرزها حصوله على شارة القيادة، وامتلاكه أرباح حقوق صوره بنسبة 100٪.

ولم يقدم مبابي رده النهائي على العرض الباريسي الجنوني، لكن "سكاي سبورتس" تتوقع أن يرفضه اللاعب، كون حلمه هو الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن مبابي انتقل لباريس سان جيرمان قبل 5 أعوام قادماً من فريق موناكو في صفقة بلغت وقتها 180 مليون يورو.