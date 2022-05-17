انت الان تتابع خبر حسم الأمر – “محمد الخامس” ملعباً لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قراراً نهائياً بشأن موعد ومكان نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الواد المغربي.

وأكد الكاف أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا سوف تقام علي ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 30 مايو الجاري,

وكانت هناك العديد من التقارير الإخبارية التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول تغيير موعد ومكان مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين نهضة بركان المغربي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم الجمعة القادم الموافق 20 مايو 2022 علي ستاد جودوسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.